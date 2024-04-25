Albox, bahçe kültürünü modern mutfağa taşıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Mutfakta ‘sıfır atık’ hedefleyen Albox, bahçe yetiştiriciliği kültürünü modern mutfaklara taşıyor. Bu kapsamda geliştirdikleri yeşil mutfak Seed’e ilişkin bilgi veren Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “Bizim Seed hikâyemiz, sıfır atıkla mutfakta bitki yetiştirip, çevreye katkı sağlamak üzerine gelişti. Mutfaklarımızda, kompost kullanımının artırılması bizim için bu noktada kritik bir konu çünkü gıdadan artan yiyecek artıkları, çöpe gitmemesi gereken değerli atıklar. 1 kilogram yiyecek artığının yarısı kadar kompost elde etmek mümkündür.

Yani her ne kadar atığın cinsine ve yapısına göre değişiyor olsa da ortalama 2 kilogramlık atığın, 1 kilogram kompost çıkarabildiğini söyleyebiliriz” dedi. Seed mutfak anlayışının sürdürülebilirlik temelinde ortaya atıldığını ve proje geliştikçe parçaların birbirini tamamladığını belirten Olgun Sağlam, “Yeşil mutfak anlayışının temelinde sıfır atık vardı fakat bunu teknolojiye entegre edemeden yapamazdık. Proje üzerinde çalıştıkça, teknolojiyi, kompostu, daha steril bir tezgahı ve sadece metali gördüğünde pişirme ısısı veren ocak ve görünmeyen tezgahla mutfağı tamamladık.

Mutfağı geliştirirken sadece cihazlarla da kalmadık. Kullandığımız mobilyalarda da geri dönüştürülmüş sunta ve Mdf kullanmaya dikkat ettik. Her birini ayrı ayrı alabilmek mümkün olsa da biz Albox olarak hepsini bir takım haline getirdik. Bu da bizi diğer firmalardan ayıran nokta oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 40’a varan emisyon azaltımı

Geleneksel mutfak ile yeşil mutfak arasında tüketici tercihlerine göre farklılık göstermekle birlikte ortalama yüzde 30 ila yüzde 40 emisyon farkı olduğu bilgisini veren Sağlam, “Bugün konuştuğumuz Seed aslında bugünün mutfağı değil, geleceğin mutfağı. Mesela biz bugün tasarladığımız mutfak için ‘5 yıl sonranın’ mutfağı olmasını planlıyoruz.

Bugünkü kaynaklarda bu kadar yokluk yaşıyorsak, bu durumun 5 yıl sonra çok daha kritik olacağını düşünmemek elde değil. İşte artık bu kaynaklarımız ulaşılamaz hale geldiğinde, bu mutfak da tam olarak karşılığını bulmuş olacak. Bu noktada yeşil mutfak maliyetlerinin, geleneksele kıyasla çok daha yüksek olduğunu da belirtmek gerek. Tüketici tercihlerine göre değişse de yeşil mutfak için fiyatlar 50 bin euro ila 150 bin euro arasında değişiyor” diye konuştu. Bir mobilya firmasının bünyesinde yazılımcı barındırması ve çalıştırmasının sektör için de önemine vurgu yapan Olgun Sağlam, “Mobilya firmaları bu tür uzmanlara genellikle ihtiyaç duymaz.

Daha çok mavi yaka veya beyaz yakada mimari ekibe ihtiyaç olur fakat biz 4 yazılımcı ile çalışıyoruz. Teknolojiyi, ürünlerimize entegre ediyoruz. Böylelikle yapay zekâya da yer verilen bu mutfaklarda, kullanıcı tamamen kendi istekleri doğrultusunda mutfağını yönetmiş oluyor. Çekmeceler komutla açılıp kapanırken, fırındaki yiyecek de siz spordayken pişebiliyor. Ve bunların hepsini de tek bir aplikasyon üzerinden yapabildiği için bu da ayrıca bir kolaylık sağlamış oluyor” dedi.

Ürünler ayrı ayrı değerlendirilebilir

Kullanıcının mutfağı ayrı ayrı da değerlendirme fırsatının da olduğunu belirten Sağlam, “En basitinden 13 – 15 bin TL’ye bir kompost cihazıyla da yeşil mutfağa başlanabilir. Yeter ki bunun kültürü oluşsun, tüketici artık çöpe giden gıda atıklarının değerini fark edebilsin. Bu kültürün oluşması için ben iyi ihtimal 3 yıl, orta vadede ise 6 ila 8 yıla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kültür oluştuğunda zaten talep de doğrudan artacaktır. Üstelik gıda atıklarınızla, kendi mutfağınızda domates, salatalık, maydanoz yetiştirmek de çok güzel bir şey” yorumunu yaptı.

Gıda atıkları, kedi-köpek mamasına dönüşüyor

Gıda atıklarından uygun olanların hayvan mamasına dönüştürülebileceği cihazın da Seed’de yer aldığını belirten Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “Cihazın içinden hangi gıda atıklarının hayvan maması yapımında kullanılabileceğine, ölçülerine ilişkin bir reçete çıkıyor. Bu reçeteyle evdeki veya sokaktaki hayvanlara kuru mama yapılabiliyor. Buradaki kritik nokta gerçekten reçeteye uymak ve atıkları doğru ayrıştırmak. Aksi halde zehirlenmelere yol açabilir” uyarısında bulundu.

“Seed mutfak ürünleri, döviz girdisini etkileyecek”

Seed’in Türkiye’nin ihracatını da etkileyeceğini belirten Olgun Sağlam, “Ülkemizden bir markanın bu bilinci oluşturarak çevreye katkı sağlama amacıyla böyle bir mutfağı geliştirip, pazara dahil etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ürünler hem döviz girdisini etkileyecek hem de gerçekten ülkenin marka değerini ortaya koymuş olacak. Beni en çok heyecanlandıran kısmı da bu” dedi.