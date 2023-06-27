“Alüminyuma talep artıyor pazar büyümeye açık”

Nilgün ÖZDEMİR

Yüksek oranda geri dönüşümlü ürün olması nedeniyle dünyada ve Türkiye’de alüminyuma olan talep her geçen gün artıyor.

Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, alüminyumun hafif, dayanıklı ve işlemesi diğer metallere göre daha kolay olduğunu için tercih edildiğini belirtti. Tüm bu özellikleri sayesinde alüminyumun dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını anlatan Yerebakan, “Alüminyum profil üretiminde teknolojik gelişim ve üretim kabiliyeti açısından dünya ile aynı konumda yer alıyoruz. Türkiye alüminyum pazarında kişi başı kullanımda gelişmiş ülkelerin yarısı seviyesinde. Bu da olumsuz bir yaklaşımdan ziyade pazarın büyümeye açık olduğunu gösteriyor” dedi.

Ham madde ve yardımcı malzeme fiyatlarındaki iniş çıkışların, artan enerji ve işçilik maliyetlerinin sektörü zorladığına dikkat çeken Yerebakan, nitelikli eleman eksikliğinin büyük sorun olduğuna işaret etti. Türk sanayicisinin üretirken, hareket alanının kısıtlandığını kaydeden Yerebakan, bu zorlukları aşmak için uzun vadeli düşünerek hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Sanayicinin kendisini sürekli güncellemesi gerektiğini anlatan Yerebakan, katma değerli üretimin Türk sanayisini canlandıracağını vurguladı.

70 ülkeye ihracat hedefi

Mimari sistemler ile endüstriyel uygulamalar için gerekli olan alüminyum profilleri ürettiklerini söyleyen Yerebakan, bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını 60’tan 70’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. 330 bin metrekarelik tam entegre üretim tesisinde, geniş pres hattı ve Ar-Ge departmanının müşterilerine özel çözümler sunduklarını bildiren Yerebakan, “29 yıllık deneyimimiz ve yenilikçi vizyonumuzla 2023 yılında da büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu. Yapı, otomotiv, havacılık, denizcilik, beyaz eşya, aydınlatma ve enerji gibi sektörler için özel ürünler ve çözümler geliştirdiklerini belirten Yerebakan, üretimin yüzde 60’ını ihraç ettiklerini bildirdi. Geçtiğimiz yıl 310 milyon doların üzerinde ciro gerçekleştirdiklerini anlatan Yerebakan, yurt dışı çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti.

“Satışlar iki kat arttı”

Büyüme odaklı yatırımları sayesinde satışları son 6 yılda iki kat artırdığını söyleyen Yerekaban, “Tekirdağ Ergene’deki fabrikamızda bulunan 9 ekstrüzyon pres hattı, 2 dövme pres hattı ve iki kompozit panel hattı ile Türkiye’de tam entegre üretim gerçekleştiren öncü firmalardan biriyiz. Bu özelliğimiz sayesinde, aynı anda farklı boyutlarda üretim yaparak müşterilerimize daha hızlı ve esnek çözümler sunabiliyoruz. Hem insan odaklı hem de çevreye duyarlı bir üretim anlayışı benimseyerek, paydaşlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılıyor, alüminyumun kullanıldığı her alanda, en güvenilir ve en yenilikçi çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Otomotive ve havacılık sektörlerine özel çözüm

Ayhan Yerekaban, bu yıl dövme pres hatları için hayata geçecek yeni fabrikayla otomotiv ve havacılıktaki tüm ihtiyaçlara cevap verileceğini kaydetti. Yerekaban, kurumsallaşmayı odağına alan bir firma olarak, alanında uzman danışmanlarla başladıkları kurumsal ve dijital dönüşüm yolculuklarında bu yıl içinde SAP projesini devreye alacaklarını belirtti. Ham madde tedarikinden ürün sevkiyatına kadar her aşamada kalite bilincini ön planda tuttuklarını söyleyen Yerebakan, ayrıca ürün ve hizmet faaliyetlerinde müşteri beklenti ve memnuniyetini üst düzeyde karşılamayı hedeflediklerini belirtti.