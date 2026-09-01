Ambalaj sektörü ihracatta 3,8 milyar doları geçti

Sektörün ithala­tı ise aynı dönemde yüzde 6 artışla 2 milyar 244 mil­yon dolar olarak gerçek­leşti. Böylece ambalaj sek­törünün dış ticaret fazlası 2025’in ilk yarısındaki 1,41 milyar dolardan 1,59 milyar dolara yükseldi. Dış tica­ret fazlasındaki artış yüzde 12,80 oldu.

İhracat miktarı yüzde 11,94 arttı

Sektörün ihracatındaki artışta miktar yükselişi be­lirleyici oldu. Ocak-Haziran 2026 döneminde ambalaj ihracatı 1,83 milyar kilog­ram olarak gerçekleşirken, miktar bazında ihracat ge­çen yılın aynı dönemine gö­re yüzde 11,94 arttı. Buna karşın kilogram başına or­talama ihracat değeri yüzde 2,88 gerileyerek 2,0915 do­lar/kg seviyesine indi. Böy­lece ihracat değerindeki yüzde 8,72’lik artışın teme­linde miktar artışı öne çık­tı. İthalatta ise miktar yüzde 1,42 azalarak 922,8 milyon kilogram olurken, kilogram başına ortalama ithalat de­ğeri yüzde 7,53 yükseldi. İt­halat değerinin yüzde 6 art­masında birim değerdeki yükseliş etkili oldu.

Ambalaj türlerine göre ihracatta plastik ambalaj­lar ilk sıradaki yerini koru­du. 2026’nın ilk yarısında toplam ambalaj ihracatı­nın yüzde 64,18’ini plastik ambalajlar oluşturdu. Plas­tik ambalajları yüzde 23,36 payla kâğıt-karton ambalaj­lar ve yüzde 8,57 payla me­tal ambalajlar takip etti. İt­halatta da plastik amba­lajlar yüzde 55,66 payla ilk sırada yer aldı.

“Katma değeri yükseltmeliyiz”

ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat performansının ambalaj sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Sarıbekir, ihracatın yüzde 8,72 artarak 3,83 milyar dolara ulaşmasının olumlu olduğunu, dış ticaret fazlasının yüzde 12,80 artarak 1,59 milyar dolara yükselmesinin de sektörün Türkiye ekonomisine katkısını gösterdiğini ifade etti. İhracat miktarındaki yüzde 11,94’lük artışa dikkat çeken Sarıbekir, kilogram başına ihracat değerindeki gerilemenin ise katma değerli üretime daha fazla odaklanılması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Sarıbekir, teknoloji yatırımları, sürdürülebilir üretim, inovasyon ve yüksek performanslı ambalaj çözümleriyle birim ihracat değerinin artırılması gerektiğini belirtti. Sektörün Avrupa başta olmak üzere mevcut ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmesi ve yeni pazarlara erişim çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade eden Sarıbekir, Rusya, Çekya ve Almanya gibi pazarlardaki yüksek kilogram başına ihracat değerlerinin katma değerli ürünler açısından potansiyele işaret ettiğini kaydetti.