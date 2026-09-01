Ambalaj sektörü ihracatta 3,8 milyar doları geçti
Türkiye ambalaj sektörü, 2026 yılının ilk yarısında ihracatını artırdı. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından açıklanan Ocak-Haziran 2026 dönemi dış ticaret verilerine göre, sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 307 milyon dolar artarak 3 milyar 831 milyon dolara ulaştı.
Sektörün ithalatı ise aynı dönemde yüzde 6 artışla 2 milyar 244 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası 2025’in ilk yarısındaki 1,41 milyar dolardan 1,59 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret fazlasındaki artış yüzde 12,80 oldu.
İhracat miktarı yüzde 11,94 arttı
Sektörün ihracatındaki artışta miktar yükselişi belirleyici oldu. Ocak-Haziran 2026 döneminde ambalaj ihracatı 1,83 milyar kilogram olarak gerçekleşirken, miktar bazında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,94 arttı. Buna karşın kilogram başına ortalama ihracat değeri yüzde 2,88 gerileyerek 2,0915 dolar/kg seviyesine indi. Böylece ihracat değerindeki yüzde 8,72’lik artışın temelinde miktar artışı öne çıktı. İthalatta ise miktar yüzde 1,42 azalarak 922,8 milyon kilogram olurken, kilogram başına ortalama ithalat değeri yüzde 7,53 yükseldi. İthalat değerinin yüzde 6 artmasında birim değerdeki yükseliş etkili oldu.
Ambalaj türlerine göre ihracatta plastik ambalajlar ilk sıradaki yerini korudu. 2026’nın ilk yarısında toplam ambalaj ihracatının yüzde 64,18’ini plastik ambalajlar oluşturdu. Plastik ambalajları yüzde 23,36 payla kâğıt-karton ambalajlar ve yüzde 8,57 payla metal ambalajlar takip etti. İthalatta da plastik ambalajlar yüzde 55,66 payla ilk sırada yer aldı.
“Katma değeri yükseltmeliyiz”
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat performansının ambalaj sanayisinin üretim ve ihracat kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Sarıbekir, ihracatın yüzde 8,72 artarak 3,83 milyar dolara ulaşmasının olumlu olduğunu, dış ticaret fazlasının yüzde 12,80 artarak 1,59 milyar dolara yükselmesinin de sektörün Türkiye ekonomisine katkısını gösterdiğini ifade etti. İhracat miktarındaki yüzde 11,94’lük artışa dikkat çeken Sarıbekir, kilogram başına ihracat değerindeki gerilemenin ise katma değerli üretime daha fazla odaklanılması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Sarıbekir, teknoloji yatırımları, sürdürülebilir üretim, inovasyon ve yüksek performanslı ambalaj çözümleriyle birim ihracat değerinin artırılması gerektiğini belirtti. Sektörün Avrupa başta olmak üzere mevcut ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmesi ve yeni pazarlara erişim çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini ifade eden Sarıbekir, Rusya, Çekya ve Almanya gibi pazarlardaki yüksek kilogram başına ihracat değerlerinin katma değerli ürünler açısından potansiyele işaret ettiğini kaydetti.