Ambalaj sektöründen 7,5 milyar dolarlık ihracat: Hedef Avrupa

Türkiye Ambalaj Sektörü 2022 İhracat ve İthalat Raporu açıklandı. Buna göre 2021’de 6 milyar 491 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren ambalaj sektörü 2022’de bu rakamı yüzde 15 artırarak 7 milyar 467 milyon dolara çıkardı.

Ambalaj ihracatında miktarda da artış yaşandı. 2021’de 3 milyon 83 bin ton olan ambalaj ihracatı 2022’de 3 milyon 257 bin tona yükseldi. Ambalaj türüne göre ihracatın dağılımına bakıldığında ilk sırada yüzde 63’lük payla plastik ambalajlar yer aldı. Plastik ambalaj ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 artışla 4 milyar 732 milyon dolara çıktı.

Ambalaj ihracatında ikinci sıra yüzde 25’lik payla kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajların oldu. Yüzde 22’lik artışın yaşandığı kağıt/karton/oluklu mukavva ambalaj ihracatı 1 milyar 834 milyon dolar seviyesine ulaştı. Metal ambalajlar ise sektörün ihracatında yüzde 8’lik pay alarak üçüncü sırada yer aldı.

Metal ambalaj ihracatı 479 milyon 502 bin dolardan 603 milyon dolara yükseldi. 2022 yılında toplam ambalaj ihracatında ilk 10 ülke ise şöyle oluştu: Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İtalya, İsrail, ABD, Fransa, Rusya, Hollanda ve Bulgaristan. Ambalaj sektörünün 2022’de gerçekleştirdiği ithalat ise 4 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl söz konusu ithalat 3 milyar 794 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece ambalaj sektörü 2022’de ülke ekonomisine net 2 milyar 635 milyon dolarlık katkı sağlamış oldu.

Türkiye’nin ambalaj ihracatı 7,5 milyar dolar seviyesinde

Türkiye ambalaj sektörünün dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörü ihracatının her geçen yıl yükseldiğini ve ülkeye değer kattığını söyledi.

Ambalaj sektörü olarak dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptıklarının altını çizen Zeki Sarıbekir, “Türkiye’nin ambalaj ihracatı 7,5 milyar dolar seviyesinde. Bunun da yüzde 60'ı Avrupa'ya gidiyor. Bu orana rağmen hala Avrupa'nın yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Avrupa’ya gerçekleştirdiğimiz ihracat şu an 4,5-5 milyar dolar seviyelerinde. Bunu yüzde 20'lere çok rahat çıkartabiliriz. Böylece sadece Avrupa ülkelerine 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebiliriz. Avrupa’ya yakın bir coğrafyadayız.

TIR’la 3 günde Avrupa'nın herhangi bir kasabasına ürünümüzü kolaylıkla ulaştırabiliyoruz. Avrupa dışında ABD’de de hedeflerimiz arasında yer almalı. ABD pazarındaki payımızı da artırmamız gerekiyor. Çünkü Türk ambalaj sektörü yaptığı yatırımlarla, teknolojik gelişmelerle bunu karşılayabilecek bir güce sahip.” dedi.