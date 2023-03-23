Anadolu Sigorta’dan hesaplı kasko ile her ihtiyaca ve bütçeye uygun 2 ayrı yeni paket

Anadolu Sigorta, genişletilmiş kasko teminatlarını ayrıcalıklı hizmetler ve daha hesaplı primlerle sunduğu Hesaplı Kasko Sigortası’nı, daha çok ihtiyaca cevap verecek şekilde zenginleştirdi. Hesaplı Plus, Hesaplı Standart ve Hesaplı Mini olmak üzere üç paketten oluşan ürün, bütçe dostu çözümüyle öne çıkıyor.

Temel koruma sağlayan Hesaplı Mini paket, en uygun prim seçenekleriyle sigortalıların araçlarını güvence altına almasını sağlıyor. Hesaplı Standart paket ise ikame araç, cam hasarı koruma, kullanım gelir kaybı gibi isteğe bağlı teminatlar eklenerek daha kapsamlı bir güvence sunuyor. Hesaplı Plus paketi ise anlaşmalı servislerin yanı sıra belirli yetkili servislerden de yararlanılmasını sağlıyor.

Böylelikle sigortalı, yetkili serviste de aracının onarımını yaptırabiliyor. Ayrıca, hesaplı Plus paketinde, kilit mekanizmasının değiştirilmesi sonucu zarara uğranılmışsa poliçe kapsamında bu da teminat altına alınabiliyor. Bunun yanında, isteğe bağlı olarak, ikame araç, cam hasarı koruma, kullanım gelir kaybı gibi teminatlar da eklenebiliyor.

En temel korumadan geniş teminatlara

Artan araç bedelleriyle birlikte kasko sigortalarının primlerinde de artış olduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, geniş teminat seçenekleriyle her bütçeye uygun fırsatlar sunarak sigortalı oranını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gören şöyle devam etti: “Kasko, zorunlu sigortalardan sonra en çok tercih edilen ürünlerden biri olsa da, son yıllarda yükselen maliyetlere bağlı olarak yaşanan prim artışları, kasko sigortası yaptırma eğiliminin düşmesine neden oluyor.

Mevcut durumda Türkiye’de kasko sigortası yaptırma oranının % 28 gibi düşük bir seviyede olduğunu görüyoruz. Anadolu Sigorta olarak sigortalı sayısını artırma misyonumuzla, bu alanda da her ihtiyaca ve bütçeye uygun şekilde ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Uygun primleri ile çokça tercih edilen Hesaplı Kasko ürünümüzü değişen ihtiyaçlara göre sürekli geliştiriyoruz. Son olarak iki yeni paket daha eklediğimiz ürün, dileyenlere sadece temel koruma sağlarken, ek teminatlarla istenilen ölçüde genişletilebiliyor” dedi.