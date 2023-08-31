Ankara, Granfondo ile spor turizminde markalaşacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara’da bisiklet yarışı düzenlenecek. Decathlon Granfondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 10 Eylül’de yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlenecek yol bisikleti yarışının tanıtımı Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) yapıldı.

Ankara Ticaret Odası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi destekleriyle gerçekleşecek büyük yarışın tanıtım toplantısına; yarışa ismini veren Decathlon markasının Etkinlikler ve İşbirlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş, Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Genel Müdürü Nuray Demirer, Yeni GİMAT GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile çok sayıda resmi kurum ve markanın üst düzey temsilcileri katıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada “Ankara uzun yıllardır siyasetin gölgesinde. Ankara'da işi, siyasetin önüne geçirmek için çalışacağız. Kentin ekonomisine katkı sağlayan her işin içinde olacağız” dedi.

“Granfondoyu farklı illere de taşımak istiyoruz”

Baran, Cumhuriyetin 100. yılına özel hedeflerini de aktararak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Hep şunu söylerim; Ankara üstü örtülü bir hazinedir. Bisiklet sporu Ankara için çok önemli ve kıymetli. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğin daha da gelişmesiyle ilgili neler yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Ankara Valiliğimiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi de katkılarını sunuyor.”

Yarışa ismini veren Decathlon markasının Etkinlikler ve İşbirlikleri Direktörü Emre Kırmızıtaş ise “Bu yıl isim sponsoru olarak bu kıymetli projede yer almaktan son derece mutluyuz. Türkiye'de bisiklet sporunun desteklenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sporun insan sağlığına ve doğaya faydalarını hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra bisiklet kullanımının artışıyla ülkemize çok büyük bir ekonomik kazanım olacağının da farkındayız. Granfondoyu farklı şehirlerde yapmak gibi bir temel amacımız var” diye konuştu.

2 bine yakın sporcu pedal çevirecek

Dünyanın önemli başkentlerinde gerçekleşen kitlesel bisiklet yarışması Granfondo’nun Ankara etabında, uzun ve kısa olmak üzere iki parkurda yarışılacak. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz, paralimpik ve tandem olmak üzere tüm kategorilerden katılımcılara açık olan yarış için www. hadikaydol.com üzerinden kayıt yapılabilecek.

Uzun parkuru 99 km - kısa parkuru 50 km olan yarış, ANKAmall AVM’den başlayarak yine ANKAmall AVM’de son bulacak. Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen organizasyonda 2 bine yakın sporcu pedal çevirecek. Decathlon, Audi, Asperox, TAV, Shimano, Torc, Doğuş Oto, ANKAmall, Polonez, Juss, Tan Filo, BlackBruin, Yayla Bakliyat ve Züber yarışta sponsor olarak yerini alacak.

Hedef 1 milyar dolar katkı sağlamak

Sosyal faydayla birlikte ekonomik değer de yaratan Granfondo Başkent Amatör Yol Bisiklet Yarışı'nın organizasyon başına kentte yarattığı değer 20 milyon TL. 5 organizasyonda 150 milyon TL'lik katkı sağlayan etkinlikte hedef 1 milyar dolarlık değer yaratmak.