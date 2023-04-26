Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor. Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu 13 bin 896 kilometreye çıkacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek.
Haber Merkezi
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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açılıyor.
Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıkacak.
Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon bulunuyor.
Yeni açılacak hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacak.