Ankara yolcusu otobüsü tercih etti

Otobüs biletinde ise yılın en çok otobüs bileti alınan destinasyonu Ankara oldu. Verilere göre Ankara’yı İstanbul, İzmir ve Antalya takip ediyor. En çok seyahat edilen dönemse 1,5 gün izin alarak 9 gün tatil yapmanın mümkün olduğu Kurban Bayramı dönemiydi.

Seyahati yalnız yapmayı tercih ettik

Yıl boyunca satışı yapılan uçak biletlerinin yüzde 29’u İstanbul'a satıldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ediyor. En çok yurt dışı uçak bileti alınan rotalarsa sırasıyla Lefkoşa, Bakü ve Belgrad oldu. 2023 yılında da vizesiz yerlere ilginin yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Yıl boyunca uçak bileti alan kişilerin yüzde 71’i yalnız seyahat etmeyi tercih etti. Enuygun.com’un verileri otel satışlarının geçen yıla göre yüzde 120 arttığını gösterirken, bu yıl en çok şehir otellerine rezervasyon yapıldığını ortaya koyuyor. Ekonomik oteller, aile otelleri, spa otelleri ve balayı otelleri yıl boyunca en çok rezervasyon yapılan diğer otel konseptleri olarak öne çıkıyor.

“Pandemi sonrası en parlak yıl oldu”

2023 yılını seyahat açısından değerlendiren ENUYGUN Ticaret Direktörü Orkun Özkan, 2023 yılının sektör açısından verimli bir yıl olduğunu söyledi. Özkan, “2023 yılı, pandeminin ardından dünya ve ülke turizmi için en parlak geçen yıl oldu. Bu yıl önemli konulardan biri iç hat uçak biletlerinde artarak 2.500 TL’ye varan tavan ücretle birlikte hava yollarının uçuşlarını dış hatlara kaydırma eğiliminden genel olarak vazgeçmesi oldu.

Bu sayede yolcularımız yurt içi seyahatleri için koltuk müsaitliği bulma konusunda bu yıl daha şanslıydılar. Bir diğer öne çıkan konu ise yolcularımızın 2023’te artarak vizesiz, hatta pasaportsuz seyahat edebildikleri ülkelere yönelmeleri oldu. Yaşanan vize sorunları ile uğraşmak istemeyen yolcular daha çok KKTC, Azerbaycan, Gürcistan ve Sırbistan gibi ülkelere seyahati tercih ettiler, bu rotalara olan ilginin yüzde 60 gibi yüksek bir seviyede arttığını gözlemliyoruz” dedi.