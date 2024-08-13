"Antidamping yerli üreticinin kurtuluşu olur"
Paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST, paslanmaz çelikteki mevcut vergi oranının sektörü olumsuz etkilediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. POSCO, paslanmaz çelikte Uzakdoğu’dan gerçekleştirilen dampingli ithalata karşı önlem alınması halinde yerli üreticilerin kapasite kullanım oranlarının artacağını vurguladı.
Paslanmaz çelik sektörüne yönelik anti damping tartışması sürüyor. Bazı mutfak eşyası üreticilerinin anti damping soruşturmasına yönelik eleştirilerine, Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST’den yanıt geldi.
Şirketten yapılan açıklamada anti damping uygulamasının Çin, Endonezya gibi Uzakdoğu ülkelerindeki tüm üreticilere karşı önlem alınacağı anlamına gelmediği, anti damping gelmesi halinde bu durumun diğer ülkelerden yapılan ithalatın önünde de herhangi bir engel oluşturmayacağını ifade edildi.
Damping yapan firmalar tespit edilsin
Bugün Avrupa Birliği, ABD ve pek çok Asya ülkesinin Endonezya ve Çin’e karşı yüzde 17,3 ile yüzde 33,4 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uyguladığını hatırlatan şirket, yerli üretimin sürdürülebilmesi ve gelişebilmesi için damping yaptığı tespit edilen firmalara önlemler getirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.
Türkiye’de paslanmaz çeliğe yönelik yüzde 12’lik gümrük vergisinin ithal edilen tüm ürünlere uygulanmadığının yer aldığı açıklamada, “Halen toplam ithalatın yaklaşık yüzde 70'i sıfır gümrük vergisiyle Türkiye'ye giriyor. Paslanmaz çelikte koruma önlemlerine karşı çıkan beyaz eşya ve paslanmaz çelikten mutfak eşyası üreticileri bile yüzde 28,2 ile yüzde 31,4 arasında gümrük vergileriyle korunuyor” denildi.
Paslanmaz çeliğe yönelik haziranda başlatılan anti damping soruşturması başvurusunun, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına ve ilgili mevzuata dayanarak yapıldığını vurgulayan şirket, “Anti-damping soruşturmasının başlatılması, sadece dampingli ithalatın yerli üreticiye zarar verdiğine ilişkin yeterli delil bulunması halinde mümkün. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı soruşturmayı somut verilere dayanarak başlattı” ifadelerini kullandı.
Paslanmaz çelikte ton fiyatının iki yıl önce dört bin 500 dolar seviyesindeyken şu an iki bin 400 dolar seviyesinde olduğunu belirten POSCO ASSAN TST, dünya ortalamasına ve maliyetlere bakıldığında Çin’den alınan soğuk paslanmaz çeliğin rulo fiyatının bin 800 dolar olmasının bu üründe damping yapıldığının en açık göstergesi olduğunu vurguladı.
Üç milyar dolarlık ithalatın önüne geçti
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik tüketimi son 10 yılda yaklaşık 350-400 bin ton civarında oldu. Faaliyete geçtiği 2013 yılından bu yana iki milyon ton üzerinde yüksek kaliteli paslanmaz çelik üret en POSCO ASSAN TST, bu mamullerle 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yaptığı üretimle üç milyar dolarlık ithalatın önüne geçerek Türkiye ekonomisine katkı sağladı. Bugün Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi konumundaki şirketin haddeleme kapasitesi 250 bin ton, tavlamada ise 300 bin ton. POSCO ASSN TST’nin 2023’teki toplam satışı ise 128 bin 935 ton oldu.
Uzun vadede yerel üretimi bitiriyor
Dampingli ithalat, başlangıçta düşük fiyatlarla avantaj sağlıyor gibi görünse de yerli üreticinin ve kaliteli ürünlerin piyasadan çekilmesine, sonra damping yapan üreticilerin fiyatları yükseltmesine olanak tanıyor. Bu durum, maliyetlerin öngörülemeyen şekilde artmasına ve üretim süreçlerinin olumsuz etkilenmesine yol açtığı gibi ithal ürünlerin kalitesi ve standartları konusundaki belirsizlikler üretimde aksamalara neden oluyor.