"Antidamping yerli üreticinin kurtuluşu olur"

Paslanmaz çelik sektörü­ne yönelik anti damping tartışması sürüyor. Ba­zı mutfak eşyası üreticilerinin anti damping soruşturması­na yönelik eleştirilerine, Tür­kiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST’den yanıt geldi.

Şirketten yapılan açıklamada anti dam­ping uygulamasının Çin, En­donezya gibi Uzakdoğu ülke­lerindeki tüm üreticilere kar­şı önlem alınacağı anlamına gelmediği, anti damping gel­mesi halinde bu durumun di­ğer ülkelerden yapılan ithalatın önünde de herhangi bir engel oluşturmayacağını ifade edildi.

Damping yapan firmalar tespit edilsin

Bugün Avrupa Birliği, ABD ve pek çok Asya ülkesinin En­donezya ve Çin’e karşı yüzde 17,3 ile yüzde 33,4 arasında değişen oranlarda anti-dam­ping önlemi uyguladığını ha­tırlatan şirket, yerli üretimin sürdürülebilmesi ve gelişe­bilmesi için damping yaptı­ğı tespit edilen firmalara ön­lemler getirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Tür­kiye’de paslanmaz çeliğe yö­nelik yüzde 12’lik gümrük vergisinin ithal edilen tüm ürünlere uygulanmadığının yer aldığı açıklamada, “Halen toplam ithalatın yaklaşık yüz­de 70'i sıfır gümrük vergisiy­le Türkiye'ye giriyor. Paslan­maz çelikte koruma önlem­lerine karşı çıkan beyaz eşya ve paslanmaz çelikten mut­fak eşyası üreticileri bile yüz­de 28,2 ile yüzde 31,4 arasında gümrük vergileriyle korunu­yor” denildi.

Paslanmaz çeliğe yönelik haziranda başlatılan anti damping soruşturması başvurusunun, Dünya Tica­ret Örgütü (WTO) kurallarına ve ilgili mevzuata dayanarak yapıldığını vurgulayan şirket, “Anti-damping soruşturması­nın başlatılması, sadece dam­pingli ithalatın yerli üretici­ye zarar verdiğine ilişkin ye­terli delil bulunması halinde mümkün. Dolayısıyla Ticaret Bakanlığı soruşturmayı so­mut verilere dayanarak baş­lattı” ifadelerini kullandı.

Paslanmaz çelikte ton fiya­tının iki yıl önce dört bin 500 dolar seviyesindeyken şu an iki bin 400 dolar seviyesin­de olduğunu belirten POSCO ASSAN TST, dünya ortala­masına ve maliyetlere bakıl­dığında Çin’den alınan soğuk paslanmaz çeliğin rulo fiyatı­nın bin 800 dolar olmasının bu üründe damping yapıldığı­nın en açık göstergesi olduğu­nu vurguladı.

Üç milyar dolarlık ithalatın önüne geçti

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslan­maz yassı çelik tüketimi son 10 yılda yaklaşık 350-400 bin ton civarında oldu. Faaliyete geçtiği 2013 yılından bu yana iki milyon ton üzerinde yüksek kaliteli pas­lanmaz çelik üret en POSCO AS­SAN TST, bu mamullerle 1,5 mil­yar dolarlık ihracat gerçekleşti­rirken, yaptığı üretimle üç milyar dolarlık ithalatın önüne geçerek Türkiye ekonomisine katkı sağ­ladı. Bugün Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi konu­mundaki şirketin haddeleme kapasitesi 250 bin ton, tavlama­da ise 300 bin ton. POSCO ASSN TST’nin 2023’teki toplam satışı ise 128 bin 935 ton oldu.

Uzun vadede yerel üretimi bitiriyor

Dampingli ithalat, başlangıçta düşük fiyatlarla avantaj sağlıyor gibi görünse de yerli üreticinin ve kaliteli ürünlerin piyasadan çekilmesine, sonra damping yapan üreticilerin fiyatları yük­seltmesine olanak tanıyor. Bu durum, maliyetlerin öngörü­lemeyen şekilde artmasına ve üretim süreçlerinin olumsuz et­kilenmesine yol açtığı gibi ithal ürünlerin kalitesi ve standartları konusundaki belirsizlikler üre­timde aksamalara neden oluyor.