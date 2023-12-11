AOSB, 2024'te 50 milyon metrekareye ulaşacak

Ziya İPEK

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) 50’nci kuruluş yılı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir törenle kutlandı. Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana eski valilerinden Mustafa Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Sunay Karamık, Ahmet Zenbilci, Faruk Aytek, Ayşe Sibel Ersoy ve Sadullah Kısacık, belediye başkanları, iş insanları ile çeşitli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

‘’Örnek sanayi bölgelerinden olmayı başardık”

Bölgenin 50 yılda önemli aşamalar kaydettiğini aktaran OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “İSO İlk 500'de 16, İSO İkinci 500'de 16 ve TİM 1000'deki 16 firması, 13 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, hastanesi, meslek yüksekokulu, teknik koleji, üniversite-sanayi işbirliğine ışık tutan yapısı, Ar-Ge yarışmaları ve girişimciliğe önem veren bakışı, dünya standartlarında altyapı hizmetleri, örnek ve uzun vadeli çözümler geliştiren projeleri ile AOSB geldiği noktada örnek gösterilen sanayi bölgelerinden biri olmayı başarmıştır” dedi.

Hem Adana’da hem Türkiye’de yüksek ölçekli tüketimlere sahip olduklarını anımsatan Sütcü, Adana’da elektriğin yüzde 22’lik, doğalgazın yüzde 40’lık, suyun ise yüzde 23’lük kısmının AOSB tarafından kullanıldığını bildirdi. Türkiye’deki 400’ü aşan OSB’ler arasında ise elektriğin yüzde 4, doğalgazın yüzde 5 ve suyun ise yüzde 7’lik kısmını AOSB’nin tükettiğini kaydederek, “OSB’miz bu ihtiyaçları karşılayabilecek büyük ölçekli modern ve teknolojik tesisler ve altyapılarla donatılmış sanayi bölgelerindendir” ifadelerini kullandı.

“50 milyon metrekarelik alanı aşkın OSB alanımız olacak”

Türkiye’nin en önemli sorunların biri olan cari açığı azaltmak, milli ekonomiyi güçlendirmek için sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar, çağdaş ve günün ihtiyaçlarını yansıtan projelerle hizmet çıtalarını her geçen gün daha yüksek noktalara taşıma azminde olduklarına dikkat çeken Sütcü, konuşmasına şöyle devam etti: “Adanamıza büyük ölçekli yeni yatırımların kazandırılması için sanayici ve AOSB Yönetimi olarak bizlere düşen görevlerin farkındayız.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde Adanamızın ve sanayicilerimizin yatırım alanları ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket ederek bölgemizin genişlemesine yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda 6 milyon metrekarelik 3. genişleme alanında arazi satın alma işlemleri neredeyse tamamlanmış olup, 2024 yılı içinde altyapı çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. Söz konusu alanda 3 milyon metrekarelik alanın ön tahsisinin yapıldığını belirtmek isterim.

Bölgemizin batısında bulunan 35 milyon metrekarelik alana ilişkin yer seçimi çalışmalarında sona yaklaşıldı. 2024 yılı içinde yer seçiminin kesinleşeceğini umuyoruz. Söz konusu alanın OSB alanı olarak tanımlanması ile birlikte 50 milyon metrekarelik alanı aşkın OSB alanımız olacaktır. Bu büyüklük ile Türkiye’de en büyük alana sahip birinci OSB olmayı hedefliyoruz. Hâlihazırda 1 milyon metrekarelik AOSB 4. İlave Alanı’nda altyapı çalışmalarında sona gelindi, 2024 Ocak ayı içinde altyapılarımızı tamamlıyoruz.”

"AOSB, Adana ve ülkemizin dinamosudur"

Adana’nın sanayileşmenin öncü şehri olduğunu kaydeden Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise AOSB’nin; Adana sanayisinin, kentin gelişmesinin ve ülkemizin kalkınmasının önemli dinamolarından biri olduğunu, şehrin layık olduğu yerlere gelmesine çok önemli katkı sağladığına dikkat çekti. Vali Köşger, “AOSB, teknolojiye verilen önem, çevreye duyarlı ve her türlü endüstriyel yatırımlarla hem ülkemizdeki organize sanayi bölgeleri içinde örnek bir yer teşkil etmiş, hem Türk sanayisinin ve kalkınmasının önemli bir öncü dinamolarından birisi olmuştur” diye konuştu.