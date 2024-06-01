Artan ‘sosyal etkileşim’ arayışı kafe yatırımlarını büyütüyor

Nurdoğan A. ERGÜN

Genç kuşağın tüketim alışkanlıklarının değiştiği, alış verişin dijital kanallardan yapıldığı, ofis yerine evden çalışma uygulamalarının giderek yaygınlaştığı günümüzde, ‘bireysel yalnızlaşma’ sosyal etkileşim arayışını da beraberinde getiriyor. Özellikle gençler tarafından sosyal etkileşim için en fazla tercih edilen mekanlar kafeler olurken, kafelerdeki iş hacminin yüzde 100 ila 300 arasında arttığı belirtiliyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Z kuşağı için kahve dükkanları, date, çalışma, sohbet etme ve sosyal medya hikayeleri paylaşma gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor. Hal böyle olunca da birçok girişimci kafe yatırımına yönelirken mevcut markalar da şube ağını genişletiyor. Türkiye’de her 100 kişiden yaklaşık 80’i kahve tüketirken, bu da zincir kafelerde büyümenin itici unsurlarından biri oluyor.

“Kahve dükkanları, sadece kahve satın almak için değil, aynı zamanda sosyal etkileşim için de tercih ediliyor” diyen Coffee De Madrid’in kurucusu ve sahibi Sabri Pisikoğlu, “Kahve tüketimi, Z kuşağı için sosyal, mobil ve modern yaşam tarzına uyum sağlamak için önemli bir ritüelken, Y kuşağı için sosyal, profesyonel ve kişisel etkileşimlerin bir parçası. Kahve, bizim için bir tutku ve müşterilerimizle paylaştığımız bir deneyim. Her kuşağın kahveyle olan ilişkisini anlamak ve onlara en iyi deneyimi sunmak bizim için önemli” diye devam etti.

Zincir olma yolunda Türkiye’ye yayılıyor

Kafelere olan ilginin özellikle zincir markaları yatırıma yönlendirirken 2022 yılında kurulan Coffee De Madrid de Türkiye genelindeki ağını genişletiyor.

Kuşakların değişen ihtiyaçlarına ve kahve tüketim trendlerine uyum sağlayarak, her müşteriye özel bir deneyim sunmaya devam ettiklerini söyleyen Coffee De Madrid’in kurucusu ve sahibi Sabri Pisikoğlu, bugün Fethiye, Urla, Bodrum ile beraber Ankara’da Bahçelievler, Beşevler, Beytepe 1923, Maidan İş Merkezi, Etlik Şehir Hastanesi VIP bölümü ve Kızılay Saraçoğlu Projesi gibi birçok yeni lokasyona girdiklerini kaydetti.

Pisikoğlu, “Kahve kültürünün evrimini takip etmek ve bu yolculuğun bir parçası olmak bizim için büyük bir onur. 27 Mayıs’ta Ankara’da Şato şubemizi açtık. Yine ay sonu İstanbul Beyoğlu şubesi ve Bodrum Yalıkavak marina şubelerimiz açılacak” bilgisini verdi.

Yurtdışında ilk şube Irak’ta açılacak

Coffee De Madrid, yurtdışı yatırımlarına da hazırlanıyor. İlk yurtdışı projesi olarak Irak’ta masterfranchise sözleşmesi imzaladıklarını açıklayan Sabri Pisikoğlu, “Irak’ta ilk etapta 5 şube açma taahhüdü aldık. 2 yıl içerisinde 5 şube açılmış olacak. Haziran başında ilk şube tadilatına başlanacak” dedi.

Almanya’dan da bir görüşme talebi aldıklarını aktaran Pisikoğlu, Almanya’dada master franchise görüşmelerinin devam ettiğini iletti. Pisikoğlu, “Dubai ve Katar için araçla kahve alıp devam eden bir sistem geliştireceğiz 30 bin aracın geçtiği bir lokasyon belirlendi ve burayı pilot bölge olarak seçtik. İlk aşamada bu bölgeler ile başlayıp sonra belirlenen 20 alana daha kurulum gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Z kuşağı çay yerine kahve seviyor

Coffee De Madrid’in kurucusu ve sahibi Sabri Pisikoğlu, kahve tüketim alışkanlıkları üzerine araştırma ve gözlemlerini paylaştı. Araştırmalar, Baby Boomers kuşağının yüzde 81’lik bir çoğunluğunun keyif almak için kahve içtiğini gösterirken, Z kuşağında bu oranın yüzde 51,6’ya düştüğünü ortaya koyuyor. Sabri Pisikoğlu, “Kahve, kuşaklar boyunca farklı anlamlar kazandı. Z kuşağı artık çay içmek yerine yeni kahve türlerini deneyimlemek istiyor. Biz de Coffee De Madrid olarak her kuşağın ihtiyacına ve beklentisine uygun bir deneyim sunmayı hedefliyoruz” dedi.