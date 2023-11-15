ASO’da Macaristan’a yatırım fırsatları konuşuldu

Nagihan KALSIN

Ankara Sanayi Odası’nda düzenlenen “Macaristan Ülke Günü”’ne ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Rolan Vegh, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Genel Müdürü Yalçın Orhon, ASO Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Çetinceviz ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Türkiye ile Macaristan arasında dostane bir ilişki olduğunu söyledi. Macaristan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destek verdiğini dikkati çeken Ata, “İki ülke arasında sürdürülen ekonomik ve siyasi alandaki sıkı işbirliği doğrultusunda, Macaristan’ın ülkemizi ‘Doğu’ya Açılım’ politikasının merkez ülkelerinden biri olarak görmesiyle ticari ilişkiler daha da canlanmıştır” dedi.

Macaristan ile ikili ticaret hacmi hedefinin 6 milyar do ar olduğunu belirten Ata, 2022 yılı itibariyle hacmin 3,5 milyar dolara yaklaştığını vurguladı. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Türkiye ile ülkesi arasındaki sıkı ekonomik ve siyasi ilişkilere dikkat çekti. Macaristan’ın Ankara’da 2, İstanbul’da 2 olmak üzere Türkiye’de toplam 4 ticaret müşaviri belirten Matis, bunun Türkiye ile ekonomik ilişkilere verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk iş adamlarının Avrupa Birliği ülkelerinde yaşadığı vize sorununa da değinen Büyükelçi Matis, “Vize işi Türkiye’de teknik bir konunun yanı sıra siyasi bir konu da oldu. Biz vize hizmetinde en iyiyi sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten Macaristan’a gidiyorsanız vize konusunda hiçbir sorun yaşamayacaksınız” dedi. Açılışın ardından Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) Genel Müdürü Yalçın Orhon ve Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Rolan Vegh, katılımcılara Macaristan’ın genel ekonomik durumu, öne çıkan sektörler, devlet teşvikleri ve potansiyel yatırım imkânları konusunda bilgi verdi.