Ata Sadıkoğlu: Borçların bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz

Mücbir sebep dolayısıyla vergi borçlarının çığ gibi büyüdüğünü belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Biriken borçlar küçük ve orta ölçekli birçok firmayı iflasa sürükleyebilir. Bu nedenle yüzyılın felaketini yaşamış depremzede işletmelerimiz için radikal bir destek kararı alınarak, Mücbir sebep uygulanan il ve ilçelerdeki firmaların biriken vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz” dedi.

İşletmelerin gelirleri biriken borçların çok altında

Deprem felaketinin yaralarını daha hızlı sarabilmek için şu ana kadar sunulanların çok üzerinde destekler gerektiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçti, gerek şehrin gerekse ekonominin toparlanması tahmin edilenden daha zor ilerliyor.

21 metrekarede var olma mücadelesi veren binlerce firmamızın kazancı biriken vergi borçlarının çok altında. İlk günden beri sürekli olarak faizsiz kredi, finansmana erişimde kolaylık sağlanması, yerinde dönüşüm desteklerinin artırılması, mücbir sebep süresinin uzatılması gibi desteklerin önemine vurgu yapıyoruz. Nitelikli göç vermiş ve koca bir şantiyeye dönmüş şehrimizde bütün üyelerimiz iş daralması yaşıyor.

İnsanımız 6 Şubatta canından, malından ve geleceğinden çok şey kaybetti. Bu felaketin yaralarını sarmak için şuana kadar sunulanların çok üzerinde destekler gerektiği çok net. Bugüne kadar hayata geçirilen destekleri ve uygulamaları kıymetli buluyoruz ancak Malatya’mız ile birlikte depremden en fazla zarar gören Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için daha fazlası gerekiyor” dedi.