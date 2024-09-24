ATLAS, AB mevzuatına uyumda sektörlere katkı sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Ura­loğlu, AB Mükteseba­tına Uyum Sürecinde Türki­ye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi’nin (ATLAS) tanıtımı­na katıldı.

ATLAS Projesi ile Türkiye ve AB arasındaki uyum süreci gelişeceğini kaydeden Uraloğlu, “ATLAS Projesi’nin ulaştırma mevzuatını bütün yönleriyle kapsayan ilk çalışma olması nedeniyle özel bir öne­me sahip olduğunu belirterek, “Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Raporu’n­da da büyük bir önem atfedilen projemizin, mevzuat uyumu anlamında tüm sektörlerimi­ze önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

“Türkiye, Avrupa için önemli bir ticari ortaktır”

Bölgede yaşanan gelişmeler­den sonra Türkiye’nin Avru­pa’yı Asya’ya bağlayan Avras­ya kuşağında merkezi bir duru­ma geldiğini, politik, güvenlik ve ekonomik açılardan büyük bir rol ve önem kazandığını be­lirten Uraloğlu, “Türkiye ayrı­ca Avrupa için önemli bir ticari ortaktır. 31 AB ile ticaret hac­mimiz 2023’te 210,3 milyar do­lar olarak gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisinin AB ülkeleri­ne en fazla ihracat gerçekleşti­ren 6. Ülkeyiz.. Tüm bu gerçek­lerden hareketle Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin derinliği ve işbirliklerinin önemi gün gi­bi ortadır” dedi.

“Uyumu dijital ortamda takip edeceğiz”

“AB’ye üyelik sürecinde bir­çok fasılda siyasi engellerle karşılaşıyor olsak da AB ile tek­nik işbirliğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz” ifadesini kulla­nan Uraloğlu, Özellikle ulaştır­ma alanındaki işbirliği ve ilişki­lerin siyasi etkilerden uzak bir şekilde sürdürülmesinin her iki tarafa da kazanç sağlayacağına inandığını bildirdi.

Uraloğlu, aday ülke olarak ulaştırma alt­yapılarının geliştirilmesi için çalışırken AB ile hukuki an­lamda gerekli uyumlaştırma­nın sağlanmasına da önem ver­diklerini belirterek, şu ifadele­ri kullandı: “Mevzuat uyumu konusunda bugüne dek bakan­lık olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Ancak, ATLAS Proje­si’nin ulaştırma mevzuatını bü­tün yönleriyle kapsayan ilk ça­lışma olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu düşünü­yorum. Avrupa Komisyonu ta­rafından yayımlanan Türkiye Raporu’nda da büyük bir önem atfedilen projemizin, mevzu­at uyumu anlamında tüm sek­törlerimize önemli katkılar su­nacağına inanıyorum.

Önü­müzdeki dönemde mevzuat uyumuna yönelik atılabilecek adımları içeren bir Mevzuat Uyum Stratejisi ve Eylem Pla­nı da oluşturduk. Proje kapsa­mında ayrıca, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ilkeleri doğrul­tusunda ‘ELIT’ adını verdiği­miz bir mevzuat bilgi sistemini de hayata geçirdik. Bu sayede, tüm ulaştırma mevzuatına tek bir kaynaktan erişim sağlayabi­lecek ve AB’ye uyum durumunu dijital ortamda güncel bir şekil­de takip edebileceğiz.”

Uraloğlu, ulaştırma alanında­ki iyileşmelerin toplumların sa­nayi, enerji ve turizm gibi birçok alandaki hedeflerine ulaşmada da önemli yer tuttuğunu söyledi.

Demir yolu taşımacılığının kalbi Türkiye olacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye’nin demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta öneminin artacağını söyledi. Türkiye’nin kalkınması için ulaşımın tüm modlarında yatırım yaparken demir yolu yatırımlarını önceliklendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye’nin demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta önemi artacak. Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük bir pay alacak olan Türkiye, yapılan yatırımlarla demir yolu taşımacılığının kalbi durumuna gelecek” diye konuştu.