ATLAS, AB mevzuatına uyumda sektörlere katkı sağlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ATLAS Projesi’nin AB müktesebatıyla uyumlu bir ulaşım sistemi oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Proje kapsamında sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ilkelerine uygun olarak hayata geçirilen ELIT adlı mevzuat bilgi sistemi sayesinde, tüm ulaştırma mevzuatına tek bir kaynaktan erişim sağlanacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi’nin (ATLAS) tanıtımına katıldı.
ATLAS Projesi ile Türkiye ve AB arasındaki uyum süreci gelişeceğini kaydeden Uraloğlu, “ATLAS Projesi’nin ulaştırma mevzuatını bütün yönleriyle kapsayan ilk çalışma olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Raporu’nda da büyük bir önem atfedilen projemizin, mevzuat uyumu anlamında tüm sektörlerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.
“Türkiye, Avrupa için önemli bir ticari ortaktır”
Bölgede yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye’nin Avrupa’yı Asya’ya bağlayan Avrasya kuşağında merkezi bir duruma geldiğini, politik, güvenlik ve ekonomik açılardan büyük bir rol ve önem kazandığını belirten Uraloğlu, “Türkiye ayrıca Avrupa için önemli bir ticari ortaktır. 31 AB ile ticaret hacmimiz 2023’te 210,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisinin AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren 6. Ülkeyiz.. Tüm bu gerçeklerden hareketle Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin derinliği ve işbirliklerinin önemi gün gibi ortadır” dedi.
“Uyumu dijital ortamda takip edeceğiz”
“AB’ye üyelik sürecinde birçok fasılda siyasi engellerle karşılaşıyor olsak da AB ile teknik işbirliğimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz” ifadesini kullanan Uraloğlu, Özellikle ulaştırma alanındaki işbirliği ve ilişkilerin siyasi etkilerden uzak bir şekilde sürdürülmesinin her iki tarafa da kazanç sağlayacağına inandığını bildirdi.
Uraloğlu, aday ülke olarak ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi için çalışırken AB ile hukuki anlamda gerekli uyumlaştırmanın sağlanmasına da önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Mevzuat uyumu konusunda bugüne dek bakanlık olarak birçok projeyi hayata geçirdik. Ancak, ATLAS Projesi’nin ulaştırma mevzuatını bütün yönleriyle kapsayan ilk çalışma olması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Raporu’nda da büyük bir önem atfedilen projemizin, mevzuat uyumu anlamında tüm sektörlerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.
Önümüzdeki dönemde mevzuat uyumuna yönelik atılabilecek adımları içeren bir Mevzuat Uyum Stratejisi ve Eylem Planı da oluşturduk. Proje kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ilkeleri doğrultusunda ‘ELIT’ adını verdiğimiz bir mevzuat bilgi sistemini de hayata geçirdik. Bu sayede, tüm ulaştırma mevzuatına tek bir kaynaktan erişim sağlayabilecek ve AB’ye uyum durumunu dijital ortamda güncel bir şekilde takip edebileceğiz.”
Uraloğlu, ulaştırma alanındaki iyileşmelerin toplumların sanayi, enerji ve turizm gibi birçok alandaki hedeflerine ulaşmada da önemli yer tuttuğunu söyledi.
Demir yolu taşımacılığının kalbi Türkiye olacak
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye’nin demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta öneminin artacağını söyledi. Türkiye’nin kalkınması için ulaşımın tüm modlarında yatırım yaparken demir yolu yatırımlarını önceliklendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Demir yollarında planlanan çalışmalar tamamlandıkça Türkiye’nin demir yolu sektöründe uluslararası ve bölgesel çapta önemi artacak. Avrupa ile Asya arasındaki yaklaşık 75 milyar dolarlık taşımacılık hacminden çok daha büyük bir pay alacak olan Türkiye, yapılan yatırımlarla demir yolu taşımacılığının kalbi durumuna gelecek” diye konuştu.