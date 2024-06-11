ATM hırsızlığına 200 TL’lik sigorta!
Bankalar ATM’den işlem yapan müşterilerini korumak adına ATM Sigortası çıkartmaya başladı. Bu sigorta hem şifre güvenliği hem de gasp ve kapkaça karşı güvence sağlıyor. Üstelikte 15 bin TL’lik güvencenin yıllık primleri 200 TL’den başlayan fiyatlarla…
Esin ÇETİNEL
Günümüzde artık banka şubesinden işlem yapanlar bir elin parmakları kadar az. Çoğu bankada dijital kanallar ve ATM’ler kanalıyla yapılan işlemlerin oranı yüzde 90’ları aşmış durumda. Artık neredeyse tüm bankacılık işlemleri bu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Üstelikte banka şubesine gitmek, sıra beklemek zahmetine katlanmadan…
Ancak bu kanallar bir başka riski de hayatımıza sokmuş durumda. Siber ağırlıklı saldırılar… Bankacılık işlemlerinde ATM’yi tercih edenlerin riski ise hem şifre güvenliği hem de gasp ve kapkaç. Her yıl sayıları artan bu riskler ise bankaları ve sigorta şirketlerini harekete geçirmiş görünüyor. Birçok banka sigorta şirketleri ile anlaşarak müşterileri için ATM’ye özel sigorta ve hatta biraz daha geniş kapsamlı olan içerisinde ATM sigortasının da yer aldığı siber riskleri ve kimlik güvenliğini de kapsayan sigorta paketleri çıkarttı.
ATM sigortaları genelde ATM çevresinde yaşanan gasp ve kapkaç aynı zamanda kartların ATM’lerde kopyalanması sonucu oluşan zararları karşılarken, kimlik güvenliğini öne çıkartan sigorta ürünlerinde ise, kimlik bilgilerinin çalınması veya kaybolması durumunda gerçekleşen dolandırıcılık işlemleri güvence altına alınıyor. Üstelikte her iki üründe de bankalar sadece kendi kartlarını değil kişiye ait diğer banka kartlarını da sigorta kapsamına alıyor.
Bu ürünlerde tıpkı diğer sigorta ürünlerinde olduğu gibi kapsam genişledikçe fiyatlarda farklılaşıyor. Örneğin sadece ATM çevresinde gerçekleşen darp ve kapkaçı güvence altına alan ürünlerin yıllık primleri 200 TL’den başlayan fiyatlarla yapılıyor. İşin içine kimlik güvenliği ve buna bağlı olarak hukuksal risklerin de dahil edildiği diğer sigorta paketlerinin yıllık primleri ise 2 bin TL ve üzerine çıkıyor.
15 bin TL’ye güvence
Örneğin Garanti BBVA geniş kapsamlı sigorta çözümlerinin yanı sıra ATM’de işlem yapan müşterilerini korumak adına ATM Sigortası çıkartan bankalardan biri. Banka bu ürünü ile para çektikten sonra hırsızlık ya da gaspa uğramanız durumunda yaşanan finansal kaybı güvence altına alıyor. Yıllık primi 200 TL olan ATM Sigortası’nda 15 bin TL’ye kadar çalınan para sigorta kapsamında güvence altına alınıyor.
Ürünün en temel özelliği yıllık olarak poliçe kapsamında gerçekleşebilecek birden fazla hırsızlık vakası ve tüm vakaların toplamında azami 15 bin TL’ye kadar teminat sağlaması. Bu sayede bir yıl içinde bir kez değil birden fazla kez başınıza gelebilecek hırsızlık ve gasp gibi riskler limit dahilinde banka tarafından karşılanıyor. Ürünü satın almakta oldukça basit. Garantili ATM poliçenizi ATM ekranında karşınıza çıkan teklifi onaylayarak satın alabiliyorsunuz.
Tüm banka kartları dâhil
Denizbank’ın ise tüm bankalara ait ATM kartları ile yapılacak işlemleri güvence altına alan ATM Koruma Paketi var. Bu paket ile hem ATM çevresinde yaşayabileceğiniz kapkaç durumuna hem de finansal değer taşıyan tüm kişisel şifrelerinizin çalınmasına karşı oluşacak risklerinizi azaltabiliyorsunuz. Bu koruma ATM’nin 50 metrelik çevresinde ve 30 dakika içerisinde başınıza gelebilecek bir kapkaç durumunda devreye giriyor ve 10 bin TL’ye kadar güvence sağlıyor.
Aynı zamanda; tüm bankalara ya da finansal kurumlara ait kredi kartı, banka kartı, ATM, e-ticaret, internet ya da mobil bankacılık şifrelerinizin teknolojik yöntemler veya fiziksel tehdit uygulanarak çalınması durumunda da zararınızın 20 bin TL’ye kadar olan kısmı yine banka tarafından karşılanıyor. Paket kapsamında Denizbank Kaspersky Total Security Yazılımı’nı ve çocukları hedefleyen Safekids uygulamasını müşterilerinin kullanımına sunuyor.
'Şifreniz güvende' sigortası
Halkbank Şifrelerim Güvende Sigortası ile müşterilerinin ATM’ye bağlı finansal risklerini güvence altına alıyor. Bu ürün sayesinde, bankacılık işlemlerinizde kullandığınız şifrelerinizi güvence altına alırken, aynı zamanda ATM’den çektiğiniz paranıza da koruma sağlanıyor.
Sigorta kapsamında çok sayıda teminat da var. Örneğin Kaspersky Total Security ile güvenlik koruması teminatı sunuluyor. Yine aynı sigorta kapsamında kişisel şifre çalıntı (PIN) teminatı da var. Bu teminat teknolojik yöntemler ya da fiziksel tehdit ile şifrenizin çalınması sonrası oluşabilecek kayıplar 40 bin TL'ye kadar teminat altına alınıyor. ATM koruma teminatı kapsamında ise tüm bankalara ait ATM kartınız ile ATM'den para çekme işleminizi takiben 30 dakika içinde aynı ATM'nin 50 metre yakınına kadarlık mesafede eğer gasp-kapkaç veya benzeri fiziki şiddete maruz kalmak kaydıyla çektiğiniz paranız çalınırsa, 15 bin TL’ye kadar teminat sağlanıyor.
Bankalar hangi belgeleri istiyor?
Bankalar ATM sigortaları kapsamında mağduriyet yaşayan müşterilerinden ödemenin yapılabilmesi için bazı evraklar talep ediyor. Bankadan bankaya ufak bazı farklılıklar göstermesine karşın genelde talep edilen belgeler benzerlik gösteriyor.
Saldırı sonucu oluşan maddi zararınızı karşılayabilmeniz için öncelikle bankalarla paylaşmanız gereken en önemli belge ATM bilgisi… Olayın gerçekleştiği ATM, gün ve saat detayını gösteren ATM dekontu veya benzeri bir banka kaydını bankanız ile paylaşmanız gerekiyor. Aynı zamanda olayın nasıl olduğunu anlatan, usulünce tanzim edilmiş polis raporu (Gasp-kapkaç tutanağı olmalı), talebe ilişkin detaylı dilekçe ve tazminat talep formu da istenen belgeler arasında yer alıyor.
Kişisel şifre çalıntı teminatı kapsamında talep edilen evraklar ise banka itiraz yazısı (sonuç yazısı ile beraber), polis tutanağı, talebe ilişkin detaylı dilekçe ve tazminat talep formu.