ATSO’dan bankalara kredi borçlarını erteleme çağrısı

Güneş DOĞDU SOYLU

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem bölgesinde SGK prim borçlarının ertelenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek kredi ertelemelerinin devamını ve vergi muafiyeti de beklediklerini söyledi.

ATSO Başkanı Torunoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet sürdüren ticari işletmelerin mücbir sebep düzenlemesi kapsamında kredi borçlarının ertelemeleri ve özellikle vergi muafiyeti getirilmesini talep etti. Mehmet Torunoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri, Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle prim borçları ertelendi.

Bu olumlu gelişme bizleri sevindirmiştir. Öte yandan 6 Şubat depremleri nedeniyle deprem bölgesinde kredi borçları 6 ay ertelenmişti. Bu karar depremin verdiği zararla uğraşan tüccar ve esnafa nefes aldırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, BDDK'ye bu karardan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak Ağustos ayı itibariyle ödemeler başlayacak.

Depremin etkilediği 10 ilde, 320 bin ticari işletme var. Kullanılan ticari kredilerin toplamının ise 700 milyar liradır. Şimdi önümüzdeki büyük mesele kredi ödemeleridir ve vergilerdir. Ödeme gücünü kaybetmiş işletmeler ödemelerin yeniden ertelenmesini beklemektedir. Odamız Meslek Komiteleri ve Üyelerimizin bizlerden iş dünyası adına öncelikli talebi kredi taksit ödemelerinin yeniden ertelenmesi ve vergi muafiyeti olduğunu görüyoruz.

Hali hazırda finansa erişim sorunu varken firmalarımızın ticari kredi ödemelerinin tekrar başlaması üyelerimizi zor durumda bırakacaktır. SGK prim ödemelerinde olduğu gibi depremzede firmaların vergi muafiyeti ve kredi ödemelerinin de ertelenmesi hususunda aynı hassasiyeti bekliyoruz” diye konuştu.