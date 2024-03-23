AVM cirolarında enflasyonu aşan artış yaşandı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı.

Verilere göre ciro endeksi, bu yılın ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 82,9 artarak 2 bin 502 puana yükseldi.

Ocak 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 64,86 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Ocak 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Aralık 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 12,1 azalış göstererek 2 bin 502 puana düştü.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro ocak ayında 9 bin 539 TL iken İstanbul’da 11 bin 729 TL, Anadolu’da 8 bin 78 TL olarak gerçekleşti. Endeks, kategoriler bazında en fazla artış yüzde 119,3 ile teknoloji kategorisinde görüldü.