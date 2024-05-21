AVM metrekare verimlilik endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Mart ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Mart 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 96,4 oranında artarak 2784 puana yükseldi.

Mart 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 68,50 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Mart 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Şubat 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9 oranında artış göstererek 2784 puana yükseldi.

AVM Endeksi verileri birinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 96,9 oranında artış göstererek 2024 birinci çeyrek döneminde 2771 puana yükseldi.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Mart ayında Türkiye genelinde 10.613 TL iken İstanbul’da 12.928TL, Anadolu’da 9.070 TL olarak gerçekleşti.

Çeyrek bazlı m2 başına düşen cirolarda birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 96,9’luk bir artış yaşanmıştır. 2024 yılı birinci çeyrekte metrekare verimliliği 9963 TL şeklinde gerçekleşti.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 109,2 ile içerisinde kişisel bakım, kozmetik, kuyum, ev tekstili, hobi gibi perakendecileri barındıran “diğer” kategorisinde görülmüştür. Giyim kategorisinde yüzde 104, ayakkabı kategorisinde yüzde 98,1, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 78,8, hipermarket kategorisinde yüzde 78,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 75,2’lik bir artış yaşandığı görülüyor.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan Şubat 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ayakkabı kategorisinde yüzde 19,6, hipermarket kategorisinde yüzde 13,9, giyim kategorisinde yüzde 13,7, diğer kategorisinde yüzde 9,6’lık artış görülürken yiyecek içecek kategorisinde yüzde -1,4 ve teknoloji kategorisinde yüzde -1,5’lik bir azalış yaşandı.



Ziyaret sayısı endeksi

Mart 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3,4’lik bir artış ile 89 puana yükseldi.

Mart 2024 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Şubat 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 1,13 oranında bir artış olduğu gözlemlendi.

Ziyaret sayısı endeksinde birinci çeyrek bazında geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 5,5’lik bir artış olduğu gözlemlenmiştir.