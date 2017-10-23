Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı başlıyor

23 Ekim 2017

Türkiye ambalaj ve gıda teknolojileri sanayisinin küresel pazarlardaki gücünü artırmak için 23 yıldır düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 25-28 Ekim tarihlerinde kapılarını açacak.

REED TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 43 ülkeden bin 122 katılımcı ve 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor.

Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Tunus, Rusya, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere binin üzerinde alım heyeti fuarda ağırlanacak.

Bu yıl konuk ülke olarak Fas’ı ağırlayacak olan fuar; Türkiye ambalaj ürün ve makine – ambalaj baskı – gıda işlem ve içecek dolum başta olmak üzere gıda ve gıda dışı tüm sektörlere hizmet veren tüm firmaların yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü olmayı hedefliyor.

Avrasya Ambalaj ve Food-Tech Eurasia Fuarları özel bölümlerle daha da güçlü

Avrasya Ambalaj Fuarı, Ambalaj Baskı Teknolojileri Oluklu Mukavva – Kağıt – Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü Printpack ile fuar kapsamında katılımcılarını hedef kitleleri ile bir araya getiriyor.



Ayrıca Avrasya Ambalaj Fuarı, diğer bir özel bölüm olan Drinktech Eurasia İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü ile içecek ve sıvı gıda, dolum, içecek, paketleme, sterilizasyon ve içecek makine ve ekipman üreticisi katılımcılarını, sektörün hedef ziyaretçileri ile buluşturuyor.



Ambalaj tasarımcılarının yaratıcılıklarını sergilemeleri için oluşturulan Tasarım Sokağı ve fuar sırasında ambalaj tasarımcılarının da katılımlarıyla düzenlenecek etkinlikler ile birlikte tasarımcılar 43 ülkeden bin 122 katılımcı ve 95 ülkeden 58 bin profesyonel ile Avrasya Ambalaj Fuarı’nda buluşacak.

Avrasya Ambalaj Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşen Food-Tech Eurasia, Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı kapsamında ise; Sweettech, Çikolata, Şekerleme, Bisküvi, Kuruyemiş ve Pastacılık Teknolojileri Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü, Dairytech Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Özel Bölümü, Cold Chain Soğuk Zincir, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel Bölümü bulunuyor.



Öte yandan 2017 yılında ilk defa ziyaretçileriyle buluşacak olan Food Safety Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri Özel Bölümü de Fuar'da yer alacak.