Avrasya’nın en büyük sektör fuarı başlıyor

FESPA Eurasia, 10’uncu kez sektörü sektörü İstanbul’da buluşturmaya hazırlanıyor. Bütün yıl heyecanla beklenen ve 23-26 Kasım’da 10. kez kapılarını açacak olan FESPA Eurasia, 80’den fazla ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak.

Fuarda 500’den fazla marka fuarda endüstriyel reklam, tekstil, serigrafi ve promosyon baskı ürünlerinden, LED’lere, 3D ürünlerden geniş format baskısı ve araç kaplamaya kadar en yeni teknolojilerini sergileyecek. Sektöre Türkiye’de 4 günde 1 milyar dolardan fazla ticaret hacmi sağlayacak olan FESPA Eurasia, 10 bini aşkın ziyaretçiye bu yıl da rekorunu yenileyecek.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı endüstrisinin öncü etkinliklerinden olan FESPA Eurasia, geçtiğimiz yıl 500’den fazla markanın ve 10 binden fazla ziyaretçinin katılımıyla 87 ülkeden sektör temsilcisine ev sahipliği yapmıştı. FESPA Eurasia, yerli üreticilere yeni pazarlara ulaşma fırsatı sunarken, bu yıl da sektör temsilcilerinin yeni pazarlar keşfetmesine olanak tanıyacak. Etkinlik, katılımcılarına yıllık 1 milyar dolarlık bir iş hacmi sağlayacak ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaparak yeni iş ortaklıklarının önünü açacak.

FESPA Eurasia Yönetim Kurulu Üyesi Levent Olcayto, fuar için tüm sektörün nefesini tuttuğunu belirterek şöyle konuştu: “Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ve FESPA işbirliğiyle düzenlenen fuarın geliri yine sektör için kullanılacak. Geçen yılki rekoru kırmayı hedefliyoruz. Trendleri belirleyecek bu etkinlikte katılımcılar en yeni teknolojilerini ve uygulamalarını tanıtacaklar. Tüm sektörü bu yenilikleri keşfetmek için fuarımıza bekliyoruz.”

Neler sergilenecek?

FESPA Eurasia, bu yıl da baskı ve endüstriyel reklama yönelik ürünleri tek bir çatı altında toplayarak yeni iş fikirleri sunacak. Fuarda 3D baskı sistemleri, geniş format, serigrafi baskı, tekstil baskısı, kutu harf, promosyon ürünleri ve araç kaplama alanındaki yenilikler sergilenecek.