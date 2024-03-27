Avrupa dijital B2B pazarı stratejik yatırımlar ile büyüyor

Özellikle pandemi sonrası e-ticaret hızla büyüme kazanırken, zaman ve para tasarrufu, daha geniş coğrafyaya hitap edebilme imkanları ile birlikte e-ihracat kanalı da önemli bir ivme kazandı. Bu hareketlilik online fuar gibi çalışan e-ihracat şirketlerinin daha fazla yatırım çekmelerini de sağlıyor. Türk ihracatçıların en büyük pazarı olan Avrupa, yatırımlar konusunda en aktif bölgelerden biri. Çinli Alibaba.com bu pazarda yatırımlarını artırırken, Avrupa’nın en önemli B2B ihracat platformlarından olan Europages’in sahibi Paris merkezli Visable GmbH’nin stratejik yatırımcısı oldu.

Yeni yatırım haberleri bekleniyor

Alibaba.com 200’ün üzerinde ülkede faaliyet gösterirken, yaklaşık 50 milyondan fazla satıcı bu platformda yer alıyor. Europages’in ise tüm dünyada 2.6 milyondan fazla kayıtlı üyesi bulunuyor. Yapılan bu stratejik yatırım B2B online ihracat kanalında bir konsolidasyon sürecinin içinde olduğumuzu gösteriyor.

Öte yandan doğrudan son tüketiciye satış yapmak üzerine de Avrupalı pazaryerleri ilgi görmeye devam ederken, Amazon gibi küresel devler de bu pazarda varlıklarını güçlendirmek için yatırımlarını artırıyorlar. Gelecek dönemde e-ticaret ve B2B ihracat platformları için yeni yatırım haberleri de bekleniyor.