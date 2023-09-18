Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz TOBB Türkiye LPG Meclisi Başkanı oldu

TOBB Türkiye LPG Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu üyesi Engin Yeşil başkanlığında, Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek ve öncelikli sektör gündemlerini görüşmek üzere İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, TOBB Türkiye LPG Meclis Başkanlığına oy birliğiyle Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz seçildi.

Nisan ayından bu yana Aygaz Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Melih Poyraz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, verimli bir çalışma dönemi geçirme dileğinde bulundu.

Melih poyran kimdir?

İş yaşamına 2001’de Ernst & Young’da danışman olarak başlayan, 2004 – 2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev yapan Melih Poyraz, 2014 yılında Arçelik’e Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü olarak atanarak Koç Topluluğu’na katıldı. 2015 – 2021 yılları arasında Koç Holding’de CEO Ofisi Koordinatörlüğü’nü yürüten Melih Poyraz, 2021 yılından Aygaz Genel Müdürlük görevine gelene kadar olan süreçte Koç Holding Strateji ve Yeni İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nden İşletme alanında lisans, Galatasaray Üniversitesi’nden Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans derecesi bulunan Melih Poyraz’ın MIT Sloan School of Management’tan MBA, Northwestern Üniversitesi’nden hukuk alanında doktora derecesi bulunuyor. Melih Poyraz ayrıca, 2014 yılından itibaren ABD Illinois Barosu’na kayıtlı avukattır.