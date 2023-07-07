Ayhan Zeytinoğlu’na TOBB’da önemli görev

Önceki dönem TOBB Başkan Vekili olarak görev yapan Zeytinoğlu, mayıs ayında gerçekleşen ve Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven oyu alarak tekrar TOBB Başkanı seçildiği 79. Genel Kurul’da ilk olarak TOBB Sanayi Konseyi Üyeliği’ne seçilmişti.

Zeytinoğlu’nun yanı sıra Kocaelili sanayicileri temsilen KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ile Meclis Üyeleri Mehmet Eskiyapan ve Ahmet Bayraktar da konseyde yer alan isimler olmuştu KSO Başkanı Zeytinoğlu, son olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetiminde oluşan 37 kişilik TOBB Genel İdare Kurulu Üyeliği’ne de seçildi. TOBB’da iki görevi bulunan Ayhan Zeytinoğlu, Kocaelili sanayicilerin talep ve beklentilerini iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB’a iletmeye ve sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunmaya devam edeceğini açıkladı.