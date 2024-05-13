AYMOD Fuarı, dijitalde 365 gün açık olacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

“Aymod Fuarı Dijital Toptan Satış Platformu ile fuar deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyoruz” diyen Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, böylece fuarın 365 gün açık olacağını belirtti. Müşterilerin diledikleri zaman diledikleri yerden fuarı ziyaret edebileceğini dile getiren İçten, yüzlerce firmanın ürünün tek platformda sergileneceğini anlattı.

15 Mayıs’ta seçim yapılacak

İçten, “Firmalarımız daha fazla sipariş alarak satışlarını artırabilecek. Platform ile ürün ve siparişlerini kolayca yönetebilecek. Fiziksel fuara kıyasla daha düşük maliyetle ürünler pazarlanabilecek” dedi.

İrili-ufaklı 10 bin firmanın faaliyet gösterdiği ayakkabı sektöründe 15 Mayıs günü genel kurul heyecanı yaşanacak. Genel kurulda mevcut Başkan Berke İçten, yeniden aday olacak. İçten’in seçimde sektörden iki rakibi bulunuyor.

Başkanlığa aday olduğunu açıklayan TASD Yönetim Kurulu Üyesi ve Mammamia A.Ş. Kurucu Ortağı Ahmet Çakır “Sektörümüzü ileriye taşıyacak, liyakat sahibi güçlü bir yönetim ekibiyle TASD yönetimine talibiz. Tüm Türkiye’nin derneği olma hedefiyle, ‘TASD’de değişim zamanı’ sloganıyla yola çıktık” şeklinde konuştu.

Sektör destek bekliyor

Son iki yıldır cari açık vermeye başlayan ayakkabı ihracatı, bu yılın ilk dört ayında adet bazında yüzde 20, değer bazında da yüzde 29,3 geriledi. Sektörün, firmalara üretimleri ve ihracatlarıyla orantılı SGK primi, elektrik ve doğalgaz faturaları ile vergilerde indirim uygulanması, bitmiş ayakkabı ithalatına karşı daha etkili ve caydırıcı önlemlerin alınması gibi talepleri bulunuyor.