Baklava marka ve logosu için kayıt şartı

19 Aralık 2017

Gaziantep Sanayi Odasınca (GSO), AB'nin de tescil ettiği Antep baklavasını üreten firmalara, "Antep baklavası" marka ve logosunu kullanmaları için oda bünyesinde oluşturulan Üretici Defteri'ne kayıt şartı getirildi.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antep baklavasının özelliklerini kaybetmeden korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla GSO tarafından Türkiye ve AB'de tescil edildi. Antep baklavası imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerinden, etiketleme, ambalajlama ve satış aşamalarına kadar pek çok kriter belirlendi.

Antep baklavası markası ve logosunu, Türk ve AB etiketleme kurallarına uygun olarak her firma kendi markasıyla birlikte kullanabilecek.

Bu amaçla, Antep baklavası üreten firmaların GSO'da oluşturulan Üretici Defteri'ne kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kaydolmadan tescilli markanın ve logoların kullanılması cezai hükümlere tabii olacak.

Antep baklavası imalatı yapan firmaların, Üretici Kayıt Defteri'ne kayıt yaptırmak ve marka logo kullanım hakkı almak için GSO'ya başvurması gerekiyor.

Kaynak: AA