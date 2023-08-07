Barbie'nin küresel hasılatı 1 milyar doları aştı

Warner Bros. Discovery'nin bir birimi olan Warner Bros. Pictures'ın Pazar günü yaptığı duyuruya göre, hasılat rekorları kıran film Barbie, 21 Temmuz'daki ilk gösteriminden bu yana dünya çapında gişe bilet satışlarında 1 milyar doları aştı.

Warner Bros. yaptığı açıklamada, fantastik komedi filminin ABD ve Kanada'da yurt içi sinemalardan 459 milyon dolar ve yurt dışından 572,1 milyon dolar hasılat yaparak toplam 1,0315 milyar dolar hasılat elde ettiğini belirtti.

35 milyar dolarlık bilet satışı

Böylelikle, Barbie filmi bu yılki gişe bilet satışlarında, Illumination ve Universal'in yapımcılığını üstlendiği Süper Mario Kardeşler filminin ardından 2. sıraya yerleşti. Nisan ayında vizyona giren Süper Mario Kardeşler filmi, 1,35 milyar dolarlık bilet satışı yapmıştı.

Diğer taraftan, Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer"ı geride bırakarak gişenin zirvesine yerleşti.

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı film, aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı.