"Batı Anadolu Serbest Bölgesi Ege’nin cazibe merkezi olacak"
Bergama’da bundan 6 yıl önce planlamasına başlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Tamamlandığında 200 fabrikayı ağırlayacak kapasiteye sahip olan bölgede 20 bin kişi istihdam edilecek.
Özlem SARSIN
İzmir’in Bergama ilçesinde yapımına başlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, katma değeri yüksek ürünler üreten, sürdürülebilirlik uygulamalarına önem veren faaliyetleri ile yatırımcılara kapılarını açtı. BASBAŞ CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan, aynı zamanda da Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) CEO’su Dr. Faruk Güler, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde altyapı yatırımlarına devam ettiklerini ve yaz aylarında da fabrika inşaatlarına başlanacağını söyleyerek, ihracata dayalı üretim yapan, sürdürülebilirlik uygulamalarına önem veren, katma değeri yüksek üretime odaklanmış yatırımcıları yatırım yapmaya davet etti.
Son yıllarda bölgeye olan yatırım ilgisinin arttığını ifade eden Dr. Güler, “Bölge için 6 yıl önce planlamalara başladık. O yıllarda yaptığımız stratejik planlama toplantısında Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. (ESBAŞ) olarak, mevcut bölgemizin dolacağını ve yatırım yapmak isteyen firmalara yeni yatırım alanlarının bulunması gerektiğini öngörerek yola çıktık. Tabii en önemli konumuz yeni bir serbest bölge kurabilmek için yer bulmaktı. Biz yapılacak yatırımın stratejik olarak yerinin uygun olması için özellikle İzmir’in kuzeyinde olması gerektiği düşüncesiyle yer aramaya başladık ve bu süreç yaklaşık 2 yılımızı aldı. Bergama sınırlarında yer alan ve 2.5 milyon metrekare büyüklüğündeki alanımızı yatırım açısından uygun bir yer olarak gördük” dedi.
200 fabrikayı ağırlayabileceğiz
Bütün alt yapı çalışmalarının birinci faz olarak tamamlandığını, elektrik, telekomünikasyon, su, yol, arıtma sistemleri gibi alanlarda altyapıların tamamlandığını belirten Dr. Güler, bölgede faaliyet gösterecek kamu hizmet binalarının yapımına başlandığını söyledi. Bölgeye gelecek olan yatırımcı firmalara her türlü olanağı sağladıklarını ifade eden Dr. Güler, “Yatırımcılarımızın başvurularını almaya başladık. Şu an itibari ile bölgenin yüzde 45’i doldu. Çalışmalarımız hızlı gidiyor. Bölgemiz beklediğimizin de üzerinde ilgi gördü. Batı Anadolu’da ve özellikle İzmir’de sanayicilerin yeni yatırım alanları bulması çok zor. Organize sanayi bölgelerinde, serbest bölgelerde yatırım için gerekli alan yok. Yatırım için her türlü hazırlıkların yapılmış olması yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle yabancı yatırımcıların serbest bölgeleri tercih etmesinin bir sebebi de bu. Finansı çok dikkatli kullanıyorlar, elindeki sermayeyi taşa toprağa değil makinaya, markaya ve pazarlamaya yatırıyor. Yatırım alanı bulunmayan bir ortamda, hazır bir yatırım alanının sunulması bulunmaz bir nimettir” dedi.
20 bin kişilik istihdam yaratması bekleniyor
Batı Anadolu Serbest Bölgesi tamamlandığında yaklaşık 200 fabrikanın faaliyet göstereceğini söyleyen Güler, Kuzey Ege’de önemli bir istihdam sağlayacak bu bölgenin minimum 20 bin istihdama ulaşmasını öngördüklerini belirtiyor.
Temiz Enerji’nin merkezi İzmir
Güneş ve rüzgar enerjisinde İzmir’in adeta bir üretim merkezi haline geldiğini, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde bu alanda üretim yapan firmaların yer talebinde bulunduğunu belirten Dr. Güler bu konuda şunları söyledi, “Kurulan RES’lere baktığımızda Ege Bölgesi ciddi bir yatırım alanı. Bırakın sadece kanat üretmeyi motor ve motor parçaları yapan şirketler de gelmeye başladı. Zaten kümelenme dediğimiz olay da bu. RES’te faaliyet gösteren şirketler İzmir’in bu alanda merkez olacağını biliyor, STK’lar da bu konuda yoğun çalışmalar yapıyor. Yenilenebilir enerji sektöründen Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yatırım yapmak isteyen firmalar var, görüşme yaptıklarımız var. Ülkemizin temiz enerji yatırımlarına ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şirketlerin Batı Anadolu Serbest Bölgesinde yer alması kendilerine avantaj sağlayacak. Sadece temiz enerji değil, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ihracat potansiyeli olan, iş yaratan, teknolojisi olan şirketlerin hepsine kapımız açık. Gelen yatırımları bu gözle bir süzgeçten geçirip bu kriterlere uygun üretim gerçekleştiriyorlarsa kabul ediyoruz. Temiz enerji yatırımlarına öncelik veriyoruz ancak katma değeri yüksek firmalarımızı da bekliyoruz. Yeşil dönüşüme, çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışan fabrikalara ihtiyacımız var, bunu öncelikli şart olarak görüyoruz.”
Şirketleri bölgemize çekerek başarılı olacağız
Batı Anadolu Serbest Bölgesinin de tıpkı Ege Serbest Bölgesi gibi başarılı bir serbest bölge olacağının altını çizen Dr. Güler, “Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar yılda 5.3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip, bunun 2.5 milyar dolarını ihracat oluşturuyor ve de katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Bu da gösteriyor ki ithal ettiğimiz ürünlerin üzerine çok daha katma değer koyarak ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bu tür şirketleri de Batı Anadolu Serbest Bölgesine çekerek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar Ege Serbest Bölgesi’nde 93 milyar dolarlık ticaret hacmi oldu. Bugün burası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan illeri arasında 17. şehri gibi faaliyet gösteriyor. Son yıllara baktığımızda ekonomideki en büyük desteği ihracat sağlıyor. İhracatımız eğer başarılı olmasaydı bugün çok daha zor finansal durumlarla karşılaşabilirdik. Her yıl da ortalama yüzde 15 büyüyerek gidiyoruz. BASBAŞ’ta da böyle bir başarıya imza atarsak kendimizi başarılı göreceğiz” dedi.