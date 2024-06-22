Bediz Kılıçkını: Nasıl bir lider olduğunuzu görmek için tarihe bakın

Zühre KURT

Modern zamanların liderlik ve yönetim stratejilerine tarihten örneklerle ışık tutmayı hedefleyen danışman, yönetici koçu ve “Liderlik Öyküleri” kitabının yazarı Bediz Kılıçkını, Topkapı Sarayı’nın içerisinde gerçekleştirdikleri programda; katılımcıların liderlik modelleri hakkında bilgi edinirken, nasıl bir lider profiline sahip olduğunu görebildiklerini, tarihten ilham alarak vizyonlarını geliştirdiklerine dikkat çekiyor.

Bankalardan teknoloji şirketlerine kadar çok farklı sektörlerden 100’den fazla yönetici grubunun 10 yıldır “Tarihten Liderlik Dersleri” programına katıldığını söyleyen Bediz Kılıçkını: “Bu program, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının yöneticileriyle bir araya gelerek Topkapı Sarayı’nın mistik ortamında tarihten liderlik dersleri sunmaktadır. Ayrıca bu programı Floransa’da da gerçekleştirerek değişim yönetimi ve tarihten liderlik derslerini bir araya getiren bir program daha yapmaya başladık. Tarihten liderlik eğitimi almak, liderleri yenilikçi olmaya teşvik edebilir.

Geçmişteki liderlerin yaptıkları hatalar ve başarıları, günümüz liderlerinin alternatif yaklaşımlar ve çözümler bulmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, tarihten liderlik programı almanın önemi, liderlerin daha iyi bir liderlik sergilemelerine yardımcı olmak için geçmişteki liderlerin deneyimlerinden yararlanmalarıdır. Bu, liderleri daha bilinçli, daha perspektifli ve daha yenilikçi bir şekilde liderlik yapmaya teşvik edebilir” diyor. Bediz Kılıçkını, “Tarihten Liderlik Dersleri” programı hakkındaki sorularımızı yanıtladı:

Tarihi mekanlarda liderlik programı fikri nasıl oluştu?

da sadece bilginin edinilmesi, yetkinliklerin gelişmesinde ve liderliğe yansıtılmasında yeterli olmamaya başladı. Araştırmalar sonucunda, insanların kendi hayatları ile bilgi arasında bağlantı kurabildikleri ve deneyimledikleri zaman daha iyi anladıkları ortaya çıktı. Buradan hareketle, nasıl farklı bir deneyim yaşatabiliriz diye çalıştık ve Tarihten Liderlik Programı’nı yarattık. Geçen sene Çanakkale’de Atatürk ve İstiklal Savaşı’ndan, Truva’da antik çağ üzerinden programımızı gerçekleştirmiştik. Bu sene de Floransa’da Rönesans üzerinden Değişime Liderlik ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Liderliğin Antik Çağı programlarını lanse ettik.

Program kapsamında neler yapılıyor?

Topkapı Sarayı’nın muhteşem atmosferinde 8 farklı noktada, tarihten farklı dönemlerin farklı olaylarından kısaca bahsettikten sonra günümüz ve hatta yarının liderliğine bağlantılar yapıyoruz. 4. Murat’ın Bağdat seferi için yeniçerilerini 197 gün yürütebildiğini biliyor muydunuz? Liderlik vasfı ve mükemmel işleyen bir sistem olmadan bu kadar büyük bir topluluğu, yüzdesi yüksek bir ölüm oranı olacağını bile bile yürütebilmek, lojistiği, beslenmeyi, barınmayı mükemmel sağlayabilmek büyük başarı…

Ya da “senden daha iyisini bulduğumda senin de kelleni alacağım” diyen bir patronun altında “CEO” olmak için nasıl bir vasfa sahip olmalısın? Osmanlı dönemindeki liderlik ile bu dönem arasındaki benzerlikleri, dönemin ruhunu, Topkapı Sarayı’nın bölümlerini ve tarihsel gelişmelerini Sanat Tarihi Akademisyeni Yasin Saygılı ile birlikte anlatıyoruz. O dönemin beyin avcılarının, Enderun Mektepleri için yetenekli gençleri nasıl buldukları, algı yönetiminin nasıl uygulandığını, bir “sistem” kurmanın ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine değiniyoruz.

Programımıza beklentilerin alınması, program akışı, liderliğe giriş ve ön bilgilendirme ile başlıyoruz. Daha sonra Topkapı Sarayı’nın içerisinde yürüyerek belirli noktalarda kısa anlatımlar ve soru cevaplar eşliğinde programı tamamlayıp buluşma yerine geri dönüyoruz. Burada her bir katılımcıyı liderliğiyle ilgili güçlü yanlarının farkına varmalarına, parlatması ve gelişime açık yanları konusunda ise somut aksiyonlar almalarına teşvik ederek programı tamamlıyoruz.

Ne zaman başladınız?

İlk programımızı yaklaşık 10 yıl önce yaptık ve 10 yıldır aralıksız devam ediyoruz. 100. gruptan sonra saymayı bıraktık.

Program katılımcılarının tepkileri nasıl? Son derece olumlu ve bizi mutlu eden tepkiler alıyoruz. Defalarca bu mekanları gezseler ve anlatılan tarihi hikâye ve konuları bilseler dahi, liderliğe olan bağlantıları dinlemenin onları çok etkilendiklerini ve bugüne kadar hiç bu açıdan düşünmediklerini paylaşıyorlar. Tarihin aslında temelinde insan olduğu için koşullar değişse de insan tutum ve davranışları çok değişmiyor. Bu benzerlikleri deneyimlemek, katılımcılarımızın kendi liderliklerine önemli kazanımlar sağlıyor.

Sizce bir liderin olmazsa olmaz en önemli özelliği nedir?

Tek bir “olmazsa olmaz” özellik seçmek zor olsa da, bana göre bir liderin en önemli özelliği vizyon sahibi olmaktır. Vizyon sahibi bir lider, sadece mevcut durumu analiz etmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte neyi başarmak istediğini de net bir şekilde görebilir. Bu vizyonu ekibiyle açık ve ilham verici bir şekilde paylaşabilir ve onları bu hedefe ulaşmak için motive edebilir. Elbette, vizyon sahibi olmak tek başına yeterli değildir. Bir liderin aynı zamanda güçlü iletişim becerilerine, kararlılığa, dürüstlüğe ve empatiye de sahip olması gerekir. Fakat vizyon, diğer tüm özelliklerin etrafında birleştiği ve onları anlamlı kılan temeldir.

Güçlü bir lider olmanın ipuçları

Güçlü bir lider olmak bir gecede gerçekleşmez. Zaman, çaba ve özveri gerektirir. Bu ipuçlarını takip ederek ve sürekli olarak kendinizi geliştirmeye çalışarak güçlü bir lider olabilirsiniz.

-Güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinizi bilmek

-Açık ve net bir şekilde iletişim kurmak

-Geri bildirim vermek, almak ve geliştirmek

-Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek

-Güvenilir, dürüst ve şeffaf olmak

-Fikirlere ve kişilere değer vermek

-Motive edici ve ilham verici olmak

-Sorumluluk almak l Risk almaktan korkmamak

-Öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek