"Beklentimiz rasyonel politikalar üretilmesi"

Müjde DEMİR

Gül Akyürek Balta, kentin coğrafi konumu, iklim özellikleri, sanayisi, ticareti, ihracatı, tarımı, serbest bölge ve liman şehri olması özellikleriyle bugüne kadar çok hızlı göç aldığını kaydetti.

Bu bağlamda, süreç içerisinde plansız yapılaşmanın kentin öncelikle çözüme kavuşturulması gereken sorunlarından biri haline geldiğine değinen Akyürek Balta, bütün bu gelişmelerin, barınma, alt yapı ve istihdam gibi var olan sorunların daha da ağırlaşmasına neden olduğuna vurgu yaptı. Akyürek Balta, “Yerel yönetimlerin çevreci bir yaklaşımla, yeşil ekonomiyi gözeterek, politika geliştirmeleri bu noktada çok büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Mersin’deki sanayi ve tarım sektörünün bölgenin ve ülkenin kalkınması için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Akyürek Balta, şöyle konuştu: “Mersin’in bölgeye özgü yerel dönüşüm süreçlerinin harekete geçirilmesi için, yerel yönetimlerin kentin tüm paydaşları arasında koordinasyonu sağlamaları ve gerektiğinde yerel ile merkezi yönetim arasında köprü misyonunu üstlenmeleri daha sağlıklı olacaktır.”