Beşler Un’dan Irak’a tek kalemde 20 milyon $'lık ihracat

Beşler Un, bu işbirliği çerçevesinde tek kalemde Irak’a 40 bin ton gıda ürünü göndererek, 20 milyon dolarlık ihracat yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önde gelen un üreticilerinin başında gelen Beşler Makarna Un İrmik Gıda, son yıllarda gerçekleştirdiği ihracat hamleleriyle dikkat çekiyor.

Irak Ticaret Bakanlığı’na mal tedarik eden yerel bir firma ile anlaşma sağlayan Beşler Un, bu ülkeye tek kalemde 40 ton gıda ürünü gönderdi. Irak Ticaret Bakanlığı’nın talebini 2 ay gibi kısa sürede karşılayan Beşler Un, Türkiye ekonomisine 20 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, “Firma olarak Irak pazarına yönelik ihracatımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Bunun yanı sıra, Irak Ticaret Bakanlığı’nın son talebini karşılamak hem ülkemiz, hem de firmamız açısından önemli bir gurur kaynağı oldu. Bu olumlu iş birliklerinin önümüzdeki süreçte de artmasını bekliyoruz. Gerek üretim kapasitesi, gerekse yönetimsel çeviklik ile coğrafi yakınlık avantajını da kullanarak 2 ay gibi bir sürede büyük montanlı bir siparişi teslim etmenin gururunu şirket olarak yaşıyoruz. Bu olumlu iş birliklerinin yakın gelecekte de artmasını bekliyoruz” dedi.

Irak, bizim için önemli bir pazar haline geldi

Beşler Group bünyesinde yer alan Beşler Un, Beşsan Makarna ve Beşyem ile son dönemde Irak pazarına yönelik ihracatının kendi alanında öne çıkıyor. Bu üç şirket, 2023 yılında Irak’a olan ihracatta önemli bir ivme yakaladı. 197 bin 682 ton un, makarna ve yem ihracı karşılığında 79 milyon 651 bin dolar döviz girdisi sağladı. 2024 yılının ilk 3 ayında ise 20 milyon dolarlık ihracatın haricinde, 51 bin 955 ton ürün satışı ile 21 milyon 250 bin dolar artı gelir elde etti. Böylece Beşler Group çatısı altında, bu yılın ilk 3 ayında Irak’a 41,5 milyon dolara varan ihracata imza attı.