BESOB Bursa esnafını e-ticarete açacak

Serhat İNCİ

Dijital Gelişim Ofisi projesinin 1 yıllık çalışma olduğunu belirten BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, proje hakkında şunları söyledi: "BESOB, Dijital Gelişim Ofisi ile esnaf ve sanatkârlara ürün yönetimi, sosyal medya reklamcılığı, logo ve tabela düzenlemeleri, rakip analizi, pazar yeri analizi, e-ticaret bilgilendirmesi, ödeme ve kargo yönetimi gibi konularda katkısı sunacak." Dijital Gelişim Ofisi projesine destek veren Comio Dijital Pazarlama A.Ş. Kurucusu Mustafa Sönmezay ise, “Türkiye’de e-ticaretin perakende ticaretten aldığı pay 2022 itibariyle yüzde 16,5. 2022’deki e-ticaret hacmi yüzde 109 artarak 800 milyar TL oldu.

Bursa ise e-ticarette yüzde 4,2 satıcı yüzdesiyle 4.sırada” dedi. BESOB Yönetim ve Eğitim Danışmanı Taner Şenözdemir de, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile projeye ilk aşamada 10 şehre, sonrasında ise tüm Türkiye’ye yayılması için destekleyeceğini söyledi. BESOB Genel Sekreteri Rafiz Vatansever ise, “Proje 18 ay sürecek ve esnaftan hiçbir ücret alınmayacak. Projede ilk etapta en az 350 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.