İç pazarda yılın ilk yarısında yüzde 11 büyüyen beyaz eşya satışları, son 3 ayda yüzde 5 geriledi. İlk 6 ayda ihracat yüzde 4, üretim ise 20 puan düştü. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyeleri, “Taksit sınırı olumlu yansımıyor. Her ay 200 bin parçalık düşüş üretim ve istihdamı etkiler” dedi.

Türkiye Beyaz Eşya Sa­nayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yöne­tim Kurulu, beyaz eşya sektö­rünün 2024 ilk 6 aylık verile­rini düzenlediği basın toplan­tısıyla kamuoyuna açıklarken, üretim, ihracat ve iç satışlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük üre­tim üssü konumundaki Tür­kiye beyaz eşya sektörünün, 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasi­tesine sahip olduğunu söyleyen TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, sektörün 60 bin doğru­dan 600 bin dolaylı istihdam sağladığını söyledi. Sığın, 6 ana ürün grubunda geçen yılın ay­nı dönemine göre ilk 6 ayda iç satışlarda yüzde 11’lik büyüme, ihracatta ise yüzde 4’lük azal­ma kaydedildiğini, son 3 ayda ise iç satışlarda yüzde 5 düşüş olduğunu bildirdi.

Haziran­da geçen yıla göre iç satışlarda yüzde 20’lik azalma olduğunu dile getiren Sığın, şu ifadeleri kullandı: “Buna bir miktar bay­ram etkisi diyebiliriz. Bu oran son yıllarda gördüğümüz en ciddi küçülmeye işaret ediyor. Son 3 ayda iç satışlarımızda ciddi bir yavaşlama var. Zira bu yılın ilk 3 ayında ortalama yüz­de 28 olan iç pazar büyümesi, son 3 ayda ortalama eksi yüzde 5 seviyesine düştü.

Bugüne ka­dar ihracattaki düşüşe karşılık sektörümüzü ayakta tutan ye­gane dayanak iç pazardaki ha­reketlilik oldu. Yüksek sezon olmasına rağmen iç pazar bü­yümesindeki yavaşlama ve ih­racattaki düşüş trendi üretim ile istihdam için risk oluşturu­yor. Haziranda ihracat ve iç sa­tışlardan oluşan toplam pazar büyüklüğümüzde karşılaştığı­mız yüzde 10 küçülmenin üre­timde kalıcı hale gelerek istih­damı etkileme olasılığından endişe ediyoruz.”

Küresel pa­zarlardaki daralma nedeniy­le son 2 yıldır ihracatın düşüş eğiliminde olduğunu belirten Sığın, “İç satışlardaki büyüme­ye rağmen, ihracattaki daral­ma nedeniyle 2023’te pazarda yüzde 4,5 küçülme kaydettik. Sektörümüz bugüne kadar ka­pasite kullanımı ve istihdam­da herhangi bir kayıp yaşama­dı, ancak üretimdeki kayıp ay­lık 200 bin parça düşüş demek. Bunun devam etmesinin, üre­tim ve istihdamı etkilemesin­den endişe duyuyoruz” dedi.

İhracat hızı alarm niteliğinde

Gökhan Sığın, pazar canlı­lığını sürekli kılmak üzere tü­keticilerin alım gücünün ko­runması, sabit kalmasının bü­yük önem taşıdığını belirterek, “Son dönemde gündeme gelen kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve ko­misyon oranlarının yüksek ol­ması iç pazar için ciddi risk teş­kil ediyor. Ortalama 10-12 yıl kullanılan beyaz eşyaların ha­lihazırda tabi olduğu 9 ay tak­sit limitinin daha da azaltılma­sı tüketici cephesine olumsuz yansıyor, pazarı da biraz zor­laştırıyor” şeklinde konuştu.

TÜRKBESD Yönetim Ku­rulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da sanayinin rekabet­çilik gücünü artırabilmek için global pazarlardaki durumun çok iyi incelenmesi gerektiği­nin altını çizerek, Dahilde İş­leme Rejiminin (DİR) ihracata olumsuz etki yapmamasını ar­zu ettiklerini ifade etti. Sektör ihracatının son beş yılda yüz­de 6 arttığını, ancak bir önce­ki beş yılda bu artışın yüzde 30 olduğuna işaret ederek, “İhra­cat hızının yüzde 30’dan yüzde 6’ya gelmesi alarm niteliğinde” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKBESD Yönetim Kuru­lu Üyesi Mehmet Yavuz beyaz eşya sektörü olarak ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin soruşturmaları dikkat­le takip ettiklerini kaydetti. Ya­vuz, “Soruşturmalar, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun olarak de­ğerlendirilmeli” diye konuştu.

Ek vergi gelirse 1.500 kişi işini kaybeder

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın,enflasyounn bir an önce düşmesini beklediklerini söylei. Sığın, "İç pazarda bundan sonra sabit kalmasını bekliyoruz. Ama ihracattaki iyileşme gelmezse yılın sonuna doğru rakamlar küçülmeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, ise paslanmaz çelikteki anti dampingle ilgili soruşturmada verginin yüzde 20’ye çıkarılması durumunda neler olabileceğine dair soruya ilişkin, böyle bir vergi gelmesi durumunda 750 milyon dolarlık ihracat, 1500 istihdam kaybına yol açabileceğini öngördüklerini söyledi.