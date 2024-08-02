Beyaz eşya satışları son 3 ayda yüzde 5 geriledi
İç pazarda yılın ilk yarısında yüzde 11 büyüyen beyaz eşya satışları, son 3 ayda yüzde 5 geriledi. İlk 6 ayda ihracat yüzde 4, üretim ise 20 puan düştü. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyeleri, “Taksit sınırı olumlu yansımıyor. Her ay 200 bin parçalık düşüş üretim ve istihdamı etkiler” dedi.
İç pazarda yılın ilk yarısında yüzde 11 büyüyen beyaz eşya satışları, son 3 ayda yüzde 5 geriledi. İlk 6 ayda ihracat yüzde 4, üretim ise 20 puan düştü. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyeleri, “Taksit sınırı olumlu yansımıyor. Her ay 200 bin parçalık düşüş üretim ve istihdamı etkiler” dedi.
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu, beyaz eşya sektörünün 2024 ilk 6 aylık verilerini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklarken, üretim, ihracat ve iç satışlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci en büyük üretim üssü konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünün, 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesine sahip olduğunu söyleyen TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, sektörün 60 bin doğrudan 600 bin dolaylı istihdam sağladığını söyledi. Sığın, 6 ana ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda iç satışlarda yüzde 11’lik büyüme, ihracatta ise yüzde 4’lük azalma kaydedildiğini, son 3 ayda ise iç satışlarda yüzde 5 düşüş olduğunu bildirdi.
Haziranda geçen yıla göre iç satışlarda yüzde 20’lik azalma olduğunu dile getiren Sığın, şu ifadeleri kullandı: “Buna bir miktar bayram etkisi diyebiliriz. Bu oran son yıllarda gördüğümüz en ciddi küçülmeye işaret ediyor. Son 3 ayda iç satışlarımızda ciddi bir yavaşlama var. Zira bu yılın ilk 3 ayında ortalama yüzde 28 olan iç pazar büyümesi, son 3 ayda ortalama eksi yüzde 5 seviyesine düştü.
Bugüne kadar ihracattaki düşüşe karşılık sektörümüzü ayakta tutan yegane dayanak iç pazardaki hareketlilik oldu. Yüksek sezon olmasına rağmen iç pazar büyümesindeki yavaşlama ve ihracattaki düşüş trendi üretim ile istihdam için risk oluşturuyor. Haziranda ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam pazar büyüklüğümüzde karşılaştığımız yüzde 10 küçülmenin üretimde kalıcı hale gelerek istihdamı etkileme olasılığından endişe ediyoruz.”
Küresel pazarlardaki daralma nedeniyle son 2 yıldır ihracatın düşüş eğiliminde olduğunu belirten Sığın, “İç satışlardaki büyümeye rağmen, ihracattaki daralma nedeniyle 2023’te pazarda yüzde 4,5 küçülme kaydettik. Sektörümüz bugüne kadar kapasite kullanımı ve istihdamda herhangi bir kayıp yaşamadı, ancak üretimdeki kayıp aylık 200 bin parça düşüş demek. Bunun devam etmesinin, üretim ve istihdamı etkilemesinden endişe duyuyoruz” dedi.
İhracat hızı alarm niteliğinde
Gökhan Sığın, pazar canlılığını sürekli kılmak üzere tüketicilerin alım gücünün korunması, sabit kalmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Son dönemde gündeme gelen kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yüksek olması iç pazar için ciddi risk teşkil ediyor. Ortalama 10-12 yıl kullanılan beyaz eşyaların halihazırda tabi olduğu 9 ay taksit limitinin daha da azaltılması tüketici cephesine olumsuz yansıyor, pazarı da biraz zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da sanayinin rekabetçilik gücünü artırabilmek için global pazarlardaki durumun çok iyi incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) ihracata olumsuz etki yapmamasını arzu ettiklerini ifade etti. Sektör ihracatının son beş yılda yüzde 6 arttığını, ancak bir önceki beş yılda bu artışın yüzde 30 olduğuna işaret ederek, “İhracat hızının yüzde 30’dan yüzde 6’ya gelmesi alarm niteliğinde” değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz beyaz eşya sektörü olarak ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin soruşturmaları dikkatle takip ettiklerini kaydetti. Yavuz, “Soruşturmalar, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun olarak değerlendirilmeli” diye konuştu.
Ek vergi gelirse 1.500 kişi işini kaybeder
TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın,enflasyounn bir an önce düşmesini beklediklerini söylei. Sığın, "İç pazarda bundan sonra sabit kalmasını bekliyoruz. Ama ihracattaki iyileşme gelmezse yılın sonuna doğru rakamlar küçülmeye başlayacaktır” şeklinde konuştu.
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, ise paslanmaz çelikteki anti dampingle ilgili soruşturmada verginin yüzde 20’ye çıkarılması durumunda neler olabileceğine dair soruya ilişkin, böyle bir vergi gelmesi durumunda 750 milyon dolarlık ihracat, 1500 istihdam kaybına yol açabileceğini öngördüklerini söyledi.