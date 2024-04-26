Beyaz eşyada üretim ve istihdamı korumak için 3 kritik uyarı

Nurdoğan Arslan ERGÜN

Özellikle sıcak yassı çeliğe getirilecek ek vergilerle sektörün 2 bin 500 kişinin üzerinde istihdam, 1 milyar doların üzerinde de ihracat kaybı yaşayabileceği vurgulandı.

Talep ise özel bir desteğe ihtiyaç yok, mevcut uygulamalar devam etsin. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, 2024'ün ilk 3 ayında ihracatın yüzde 5 düşüş yaşadığını, iç satışların ise yüzde 28 arttığını açıkladı. Beyaz eşya sektöründe üretim ve istihdam yapısının korunması gerektiğini vurgulayan Sığın, iç tüketimi azaltacak kredi kartı taksit sınırlamasının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Gökhan Sığın, son 2 yılda ihracatın sürekli düşüş kaydettiğini ve bu seyrin kısa dönemde değişmeyeceğini öngördüklerini belirterek, sektörün küresel pazarlardaki daralmaya rağmen iç pazarda istikrarlı bir trend gösterdiğini vurguladı. İhracattaki düşüşün temel nedeninin küresel pazarlardaki daralma olduğuna değinen Sığın, “Buna karşılık üretim ve istihdam seviyelerimizi iç pazardan aldığımız bu güçle korumaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“GEKAP, ikinci ÖTV gibi oldu”

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da 2020’de başlayan Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) maliyetlerinin gözden geçirilerek, Çevre Kanunu’nda gerekli revizyonların yapılmasının önem taşıdığını belirtti. Geçen yıl ödenen GEKAP maliyetinin tahminen 1,6 milyar lira olabileceğini ifade eden Özkadı, “Bunun sadece üreticiler üzerinde değil, tüketiciler üzerinde de bir yük olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. GEKAP ikinci bir ÖTV gibi oldu” dedi.

Sektörün önemli temel girdilerinden yassı çelik ürünleri ile ilgili olarak da TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, “Uluslararası konjonktür nedeniyle hammadde maliyetleri değişkenlik göstermektedir. Bu da, tahmin edilebilirliği düşürerek üreticileri daha ihtiyatlı satın almalar yapmaya yöneltmektedir. Yassı sacın sürdürülebilir bir şekilde temin edilebilmesi anlamında ithalat kanalının açık kalması gerekmektedir. Zira sektörümüz için üretimde bir istikrarsızlık düşünülemez” dedi. Sektörde kullanılan soğuk sacın, sıcak yassı çelikten üretildiğine ve bu nedenle, sıcak yassı çelik ürünlerindeki herhangi bir değişimin, sektörü doğrudan etkilediğini belirten Yavuz, “Son dönemde çelik ürünlerine yönelik farklı ticaret politikası savunma araçları devam etmektedir” dedi.

“Yetkisiz servis mağduru olmayın”

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, 3 bin 500’ü aşkın yetkili servisin her gün binlerce tüketiciye çözüm ve destek sunduğunu hatırlatırken ‘aldatıcı’ nitelikli yani yetkili olmadığı halde kendilerini yetkili servis gibi tanıtan kişilerin çok sayıda tüketici mağduriyetine ve ürün kaybına neden olduğuna dikkat çekti. Kuseyri, “Tüketicilerimize şirketlerimizin resmi web sitelerinden ya da Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan servis. gov.tr üzerinden yetkili servis bilgilerine ulaşmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.