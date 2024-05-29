Bilgi ve iletişim teknolojileri sektör büyüklüğü 785 milyar TL’ye ulaştı

Açılış konuşmalarını TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Data Market CEO’su Murat Boyla, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun yaptığı toplantıda, sektörün 2023 performansı ve geleceği hakkında görüşler paylaşıldı.

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl de raporun sonuçlarını açıkladı. Rapor çalışmasına 2023 yılında 10 bin 424 şirket katıldı. Rapora göre, Türkiye bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğü 2023 yılında TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 83 büyüyerek 784,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 36 milyar TL’lik kısmını, ölçümlemeye yeni eklenen şirketler oluşturdu. 2019-2023 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 50 civarında seyretti. Sektörün dolar bazındaki büyüklüğü ise yüzde 27’lik bir artışla 33 milyar dolara çıktı. Global BIT pazarı aynı yıllarda yüzde 1,1 büyüdü.

"Diğer sektörlerde de verimliliği artırıyor"

Bilgi teknolojileri sektörünün ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı, yenilikçi ve katma değeri yüksek yapısı, istihdam yaratma potansiyeli, ihracatın ithalatı karşılama oranlarına yaptığı ve yapabileceği katkısıyla stratejik bir önem arz ettiğini dile getiren TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Tombalak, şunları söyledi: “TÜBİSAD olarak 13 yıldır şirketler, kamu ve akademi başta olmak üzere aslında Türkiye için oldukça önemli olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu paylaşıyoruz. Bu yıl tarihte ilk defa, bilgi teknolojilerinin büyümesi ve büyüklüğü, iletişim teknolojilerini geride bırakarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Bu, sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda ülkemizin ve sektörümüzün potansiyelini gözler önüne seren bir gelişme. Yazılım ve servis sektöründeki bu hızlı yükseliş, yazılım ihracatımızda da bir artış yaratıyor ve geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Biz, sektör temsilcileri olarak, TÜBİSAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kamu ve özel sektörün sinerjisini kullanarak bu büyümeyi daha da ileriye taşıma konusunda kararlıyız.”