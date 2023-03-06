Binaların statik hesapları 1. sınıf deprem bölgesine göre yapılmalı

Çakıroğlu, inşaat sektörünü disipline edecek, bir şemsiye altında toplayacak Yapı Müteahhitlik Odası'nın da acil kurulmasını tavsiye etti.

Çakıroğlu, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği Başkanı Nadir Vurankaya ve Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Ali Aydın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ülkemizin dünyada emsali az görülen, istisnai yıkıcı ikiz deprem yaşadığını anımsatarak, 6 Şubat ve 20 Şubat deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara sağlık ve sabır diledi.

Çakıroğlu, yapı denetiminin mevcut sistemde; yetkin inşaat mühendislerinin başkanlığında yapılması ve cezai müeyyidelerin daha ağırlaştırılması gerektiğine işaret ederek, yapı imalat işleri için önerilerini şöyle sıraladı:

● Herkese Yapı Müteahhitlik belgesi (Kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile) verilmemeli, teknik elemanlara öncelik verilmeli.

● Zemin emniyet gerilmesi nin tayini özel önem arz eder. Bu bakımdan sondaj raporlarının bir üst kurulca da denetlenerek hata payı en aza indirgenmeli.

● Belli metrekare üzerindeki inşaatlarda mutlaka teknik lise mezunu kalfa bulundurma zorunluluğu getirilmeli.

● Gelinen aşamada; tüm ülke 1. sınıf deprem bölgesi olarak ilan edilip, bina statik hesapları buna göre yapılmalı.

● Depremlerde hayati önem arz eden hastane, okul, ilk yardım, mülki idare binalarında sismik izolatör kullanılması zorunluluğu getirilmeli.

● Yaygın mimari yapımı esas alınmalı, kat adedine kıstas getirilmeli.

● Bina statik hesapları üçüncü bir merci (İMO veya başkaca ihdas edilecek bir kurum) tarafından denetlenmeli.

● Yapı denetimi, yetkin inşaat mühendislerinin başkanlığında gerçekleştirilmeli ve cezai müeyyideler ağırlaştırılmalı.

● İnşaat malzeme fiyatları denetlenmeli ve keyfi fiyatlamaların önüne geçilmeli

● İskân sonrası gerçekleştirilecek her türlü yenileme ruhsata tabi olmalı ve teknik personel gözetiminde yapılmalı