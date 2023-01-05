Bitkisel atıklardan boyaların renklendirilmesinde kullanan doğal pigment üretti

Lisans eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kimya Bölümü'nde tamamlayan 39 yaşındaki İmeryüz, yüksek lisansını Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Organik Kimya Ana Bilim Dalı'nda bitirdi.

İmeryüz, yüksek lisans tez konusu olan "iç-dış cephe boyalarının doğal pigmentlerle renklendirilmesi" çalışmasına Nisan 2021'de de KOSGEB'den 272 bin lira hibe desteği alarak SCÜ bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent AR-GE laboratuvarında devam etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Prof. Dr. Adem Önal ile çalışmasının ulusal patentini de alan İmeryüz, burada yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla başta soğan kabuğu, ceviz kozası ve kırmızı lahana olmak üzere 9 bitkisel atıktan iç-dış cephe boyalarının renklendirilmesinde kullanılan tamamen doğal, sağlığa ve çevreye zararı olmayan bitkisel pigmentler üretti.

"Boya sanayisi için inovatiflik açısından oldukça değerli bir çalışma olduğu kanaatindeyiz"

İmeryüz, antibakteriyel etkiye sahip bitkisel pigmentlerle elde edilen boyanın ortamda bakteri oluşumunu önlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'da antimikrop akredite laboratuvarında ISO 22196 standartlarına uygun yapılan testlerde, geliştirdiğimiz pigmentlerin, 'escherichia coli' bakterisinin oluşumunun önlenmesinde yüzde 97,81, 'staphylococcus aureus' bakterisinde ise yüzde 48,71 etkiye sahip olduğu tescillendi. Boyadaki pigment oranı arttıkça bu oranlar artış gösteriyor. Dünyada ilk olarak geliştirdiğimiz bitkisel pigmentlerin yalnızca dekoratif boyalarda değil, bu ürünlerle renklendirilecek çoğu mamulde antibakteriyel aktiviteyi kazandırabileceği düşüncesindeyiz. Şu an boya sanayisinde antibakteriyel ürün gümüş iyonu ile gerçekleştirilirken, dünyada ilk kez bizim çalışmamızda bitkisel yöntemle bu özellik ürüne kazandırılmış oldu. Boya sanayisi için inovatiflik açısından oldukça değerli bir çalışma olduğu kanaatindeyiz."