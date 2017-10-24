Biyoplastik üretimi 2020 yılında 15 milyon tona çıkacak

24 Ekim 2017

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), "Uluslararası Ambalaj Teknolojileri Kongresi"nin dördüncüsünü 24 Ekim 2017 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirdi.



Türkiye ve yurt dışından uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrede; temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden gıdaya, tekstilden elektronik ürünlere kadar birçok sektörün dâhil olduğu "Tüketici Ürünlerinde Ambalajlar" mercek altına alındı.

Panelde, tasarım ve markalaşma sürecinde ambalajın önemi ve inovatif trendler hakkında merak edilenler ayrıntılarıyla aktarıldı.



Birçok farklı konuda oturuma da ev sahipliği yapan kongrenin en dikkat çekici başlıkları ise tek kullanımlık kahve kapsüllerinde yeni teknolojiler, ambalaj sektöründe satın alma ve birleşmeler ile geleceğin trendi biyoplastikler oldu.

PAGEV sektörü geleceğe hazırlıyor

Günümüzde ambalaj, tarım, otomotiv, ev aletleri, tüketici elektroniği alanlarında kullanılan biyoplastikler, yıllık toplam plastik üretiminin yüzde 1,5’ini karşılıyor. Dünya genelinde üretilen 325 milyon ton plastiğin sadece 5 milyon tonu biyo bazlı plastiklere ait.



Biyoplastik pazarının yüzde 60’ından fazlasını Kuzey Amerika ve Avrupa oluşturuyor. Araştırmalar 2020 yılına kadar Asya Pasifik Bölgesinin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan sonra en büyük biyoplastik tüketicisi olacağını gösteriyor. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle son beş yılda ciddi bir artış gösteren dünya biyoplastik üretiminin 2020 yılına kadar yıllık yüzde 14,8 artışla miktar bazında 15 milyon ton ve değer bazında 30,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



Tüketicilerin çevreye olan duyarlılığının artması, üretici firmaların biyo bazlı ve biyobozunur özellikteki plastiklere ilgisini artırmış durumda. Diğer yandan yakın gelecekte "drop-ins" olarak tanımlanan biyo bazlı olup biyobozunur özelliği olmayan biyoplastiklerin üretiminin sektörde hakim olması bekleniyor.



Fosil kaynaklı plastiklerle aynı teknik özelliklere sahip olan Bio PET’lerde hızlı bir gelişim öngörülüyor. Mısır gibi tamamen doğal ve yenilebilir kaynaklardan elde edilen PLA ürünleri ise tüm biyobozunur plastik pazarında gelir ve hacim bakımından en hızlı büyüyen kategori haline gelecek.



Kongrenin açılış konuşmasını yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, "Ambalaj sektörünün son on yıllık gelişim çizgisine baktığımızda dikkat çekici oranda büyüdüğünü görüyoruz. Bu büyümede; perakendecilik, lojistik, nakliye alanındaki gelişmelere ek olarak değişen yaşam koşulları da etkili oluyor. Ailelerin küçülmesi, nüfusun yaşlanması, sağlık konusunda bilinç düzeyinin artması gibi etkenler göz önüne alındığında ambalaj sektörünün gelecek dönemlerde de önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. PAGEV olarak biz de bu yıl 4.’sünü düzenlediğimiz Ambalaj Teknolojileri Kongremiz ile ambalaj sektöründe yeni teknolojiler ve trendler, hammadde, pazar, inovatif gelişmeler ve tasarım gibi konularını uzmanları ile birlikte ele aldık" diye konuştu.

Rakamlarla Türkiye Ambalaj Sektörü

2016 yılında ambalaj üretimi 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2017 yılın ilk yarısında ise 10 milyar dolar oldu.



Ambalaj sektörünün 2016 yılındaki ihracatı 3,8 milyar dolara ulaştı.



Türkiye’de toplam ambalaj sektörü üretiminden plastik ambalajlar yüzde 60’ın üzeri pay alarak liderliğini sürdürüyor. Ambalaj tüketim rakamlarında da plastikler yine ilk sırada yer alıyor.



Plastik ambalaj üretimi 2017 yılının ilk yarısında 6,1 milyar dolar oldu.



2017 yılı Ocak-Haziran dönemindeki plastik ambalaj ihracatı ise 1,12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Plastik ambalaj ihracatı bu dönemde ambalaj sektörünün toplam ihracatından aldığı yüzde 55’lik pay ile üretimde olduğu gibi ihracatta da liderliğini sürdürdü.