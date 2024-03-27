BMD Başkanı Öncel: Perakende sektörü sıkıntılara gebe

Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) üyeleri operasyonel maliyetlerin son bir yılda ortalama yüzde 100’ün üzerinde arttığını açıkladı. BMD’nin üyeleri arasında yaptığı Şubat ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörü için önümüzdeki ayların sıkıntılara gebe olduğuna dikkat çekti.

Öncel, şöyle devam etti:

“Yüksek gümrük vergileri ve referans fiyat uygulamaları nedeniyle ham madde girdilerimizi dünya ortalamasının çok üzerinde fiyatlara mal edebiliyoruz. Uzunca bir süredir maliyet artışlarıyla ilgili markalarımızdan yoğun şikâyetler alıyoruz. Yurt dışına rekabetçi fiyat veremez duruma geldik. Tabloyu netleştirebilmek için Şubat 2024 anketimizde üyelerimize operasyonel maliyetlerin seyrini de sorduk.

Ankete göre son bir yılda maliyetlerde ortalama yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Bu oran resmi enflasyonun ve döviz kurlarındaki artışın neredeyse iki katına yaklaşıyor. Yüksek maliyetin yanı sıra ilk iki ayın adet satışlarına baktığımızda perakendenin reel olarak daraldığını söyleyebiliriz. Üstüne bir de kredi kartıyla harcamaya kısıtlama getirileceği konuşuluyor.

Perakende sektörü çıkış yolu arıyor

Dolayısıyla mevcut veriler ışığında baktığımızda daralma devam edecek gibi görünüyor. Oysa sektör 2023’te önemli yatırımlar yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre perakende sektörünün Ocak 2023’te 328 milyar lira olan toplam borcu bir yılda 491 milyar liranın üzerine çıkmış bulunuyor. Daralma devam ederse zaten borçlu olan firmanın, çarkı döndürebilmesi için yeni kredi bulması gerekiyor. Yüzde 60-65’e varan kredi faiziyle borçlanmak sürdürülebilir bir durum gibi görünmüyor. Özetle bahar aylarına girerken yüksek maliyet ve yüksek faiz kıskacında sıkışıp kalan perakende sektörü çıkış yolu arıyor.”

Şeffaflığın sağlanamadığından şikâyet ediliyor

Sinan Öncel, bir yıl önce yürürlüğe giren yasaya rağmen AVM’lerdeki ortak alan giderleri ile ilgili şeffaflığın sağlanamadığının altını çizdi. Şubat anketinde ortak alan giderlerinin şeffaflığını da ölçtüklerini bildiren Öncel, “Üyelerimizin yüzde 45’i ‘ortak alan giderleri konusunda çok az bilgi alıyorum’, yüzde 39’u ise ‘kesinlikle şeffaf değil’ diyor. Yani yüzde 84 gibi ezici bir çoğunluk ortak alan giderlerinde şeffaflığın sağlanamadığından şikâyet ediyor” diye konuştu.