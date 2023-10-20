Bölgenin öncelikli talebi işgücü sağlamak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından depremden en çok etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 23 organize sanayi bölgesi ile istişare toplantısı düzenlendi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bölgedeki organize sanayi bölgelerinin öncelikli talebinin şehirlerinden ayrılan iş gücünün geri dönmesi ile ilgili acil tedbirler alınması olduğuna dikkat çekerek, depremden en çok etkilenen 5 şehirde 2 milyonun üzerinde insanın yaşadıkları şehirlerden ayrıldığını vurguladı ve “Bu insanlarımızı geri döndürmeden üretimi toparlamak mümkün değil” dedi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, bölgedeki OSB başkanları, oda ve borsa başkanları ile sanayiciler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesindeki organize sanayi bölgelerinde toparlanma sürecinin devam ettiğini, depremin ilk aylarında yaşanan yüzde 50’nin üzerindeki üretim kayıplarının tek haneli rakamlara indiğini söyledi. Kütükcü, “İnşallah bu kayıpları da telafi ederek, hızla deprem öncesi döneme döneceğiz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede üretim hayatının ve ticaretin doğal seyrinin bozulduğuna dikkat çeken Kütükcü, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 27 bin imalat sanayi işletmesinin 3 bin 500’e yakınının OSB’lerde olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Biz depremden hemen sonra bu şehirlerimizin tamamını ziyaret ettik, OSB başkanlarımızla, bölge müdürlerimizle bir araya geldik.

Hasar alan bazı işletmelerimizi de yerinde inceledik. Şunu söyleyebilirim ki, bu bölgedeki organize sanayi bölgelerimizde depremden dolayı üretimi, ticareti zarar görmemiş bir tane dahi işletme yok. Evet fabrika binalarımız, konutlar kadar ağır hasarlar almamış olabilir ama üretimin ve ticaretin doğal seyri bozuldu.”

Bölgenin öncelikli talebi iş gücü

Kütükcü, bölgedeki organize sanayi bölgelerinin öncelikli talebinin şehirlerinden ayrılan iş gücünün geri dönmesi ile ilgili acil tedbirler alınması olduğuna dikkat çekerek, depremden en çok etkilenen 5 şehirde 2 milyonun üzerinde insanın yaşadıkları şehirlerden ayrıldığını vurguladı ve “Bu insanlarımızı geri döndürmeden üretimi toparlamak mümkün değil” dedi.

Herkes üretimi ayağa kaldırmak istiyor

Kahramanmaraş’ın 2023 ihracat hedefinin deprem öncesinde 2.5 milyar dolar olduğunu ancak depremden dolayı ihracatta kayıplar yaşadıklarını aktaran Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, “Kahramanmaraş’ın ihracatında 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 40’lık düşüş yaşadık. İkinci çeyrekte yüzde 36’lara geriledi. Üçüncü çeyrekte de yüzde 34 gerileme var. İstihdamda da ortalama yüzde 37 düşüş yaşadık.

Oysa ki biz, 2023’te 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyorduk, yeni pazarlara açılmayı planlıyorduk. Hem çalışanlarımızı kaybettik hem de işletme kapasitelerimizi yeterli yere getiremedik. Ancak tüm bunlara rağmen çok büyük çaba sarf ediyoruz. Deprem anından itibaren, hiç kimse fabrikasını, işyerini terk etmedi. Herkes tesisin başında ve üretimi ayağa kaldırmak istiyor” ifadeleriyle depremin Kahramanmaraş ekonomisinde açtığı hasarı aktardı.

İşletmelerin daha çok desteğe ihtiyacı var

Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, deprem bölgesinde toparlanma sürecinin devam ettiğini, ancak bölgedeki işletmelerin daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu anlattı. Deprem bölgesinde ekonomiyi ve üretimi yaşatmak için verilen tüm destekler için teşekkür eden Narlı, “Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz, milletimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, OSBÜK Başkanımız deprem bölgesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki bizim yanımızdasınız. Sizler olmasanız biz bu yükün altından kalkamayız. Ancak markalarımızı yaşatmak için daha çok desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Sanayiciler, memleketin gerçek kahramanlarıdır

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, deprem bölgesinin Türkiye ekonomisi ve üretim hayatı için önemine değinerek, bakanlığın bölgede OSB’leri ayağa kaldırmak ve sanayi alanlarını geliştirmek için çok önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Bölge sanayisinin deprem öncesine dönmesi için devletin tüm imkanları seferber ettiğinin altını çizen İnan, memleketin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu kaydetti. İnan, ayrıca OSB’lerin ve sanayicilerin taleplerini dinledi.