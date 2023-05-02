Borusan Cat Türkiye büyümeye odaklandı

Özlem SARSIN

Şahin, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya olmak üzere 6 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Borusan Cat’in bu yılı yüzde 25’lik büyümeyle kapatacağını söyledi.

İzmir’de basın mensupları ile bir araya gelen Şahin, “Borusan Cat, Türkiye dahil olmak üzere operasyonlarını yürüttüğü tüm ülkelerde yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakatinin yanı sıra en yüksek pazar kazanımı gibi operasyonel kriterlerde de en iyi yılını geçirdi” dedi.

“İş makinelerinde satış 12 bini aşar”

Borusan Cat Türkiye’nin, geniş hizmet yelpazesi ile iş makinesi, jeneratör, deniz motorları, yeni ünite ve yedek parça satışı, satış sonrası destek hizmetleri, kiralama hizmeti ile sertifikalı ikinci el iş makinesi konseptiyle Türkiye’de benzeri olmayan garantili ikinci el hizmeti sunduğunu söyleyen Şahin, ayrıca değer yaratan mühendislik hizmetleri ile de enerji, denizcilik ve petrol işi yapan şirketlere uçtan uca çözümler sağladıklarını vurguladı.

Borusan Cat’in ürün yelpazesi içinde inşaat endüstrisindeki paylarının yüzde 65’ten yüzde 70’e çıktığını, inşaat sektörünün çok hareketli olduğunu ifade eden Şahin, “ Sektörümüzde 2014-2015 yıllarında bir yılda satılan iş makinesi sayısı 10 bini geçmişti, 2018-2019 da 3 binlere kadar düştü rakam.

Pandemide ise tekrar bir hareketlenme oldu ve satış rakamları 6 binlere çıktı. 2022 yılında da yeniden 10 bin’i gördük. 2023 yılının ilk 3 ayı çok hareketli geçti. 2023 yılında bu hareketli sürecin devam etmesini bekliyoruz. İş makinaları pazar payındaki artışı pandemiden dolayı ötelenen talebe bağlıyoruz, ayrıca enflasyondan dolayı iş makinelerini yatırım aracı olarak değerlendirmek isteyenlerin de sayısında artış oldu.

Otomobil, arsa, emlak alan kadar iş makinası alan da var artık. Deprem bölgesinde de başlayan alt ve üst yapı faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmaların pozitif etkisini de sektör olarak görmeye başladık. Bölgede büyük işler olacak. Deprem bölgesinde yaşanacak yeniden yapılanmanın etkisini de önümüzdeki 2-3 senede görürüz. İş makinalarındaki satış rakamlarının 10-12 binleri geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

“Borusan Cat Faz 5’e hazır”

Sektörde, dünyada enflasyonun artış trendinde olması ve Türkiye’de sektörün önündeki en önemli süreçlerden bir olan Faz 5'e geçiş sürecinin etkisi ile ikinci el ürün fiyatlarının da arttığına dikkati çeken Şahin, bu süreç nedeni ile artık yeni ürünlerin ithal edilebileceğini bu durumun da ikinci el ürün pazarında fiyat artışlarına yol açtığını belirtti. Şahin, “Karbon salınımını olabilecek en alt seviyelere indirecek bu yeni uygulama, motor kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Borusan Cat bu önemli geçiş sürecinde uzun soluklu bir çalışma yürüttü. Bu süreçte Faz 5 standartlarına göre üretilen motorların bakımını sağlamak adına Borusan Cat ekipleri tüm eğitimlerini ve hazırlıklarını tamamladı” diye konuştu.