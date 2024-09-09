Bulls Yatırım Genel Müdürü Burak Salman: Gelecek 10 yıl halka arz edilen şirketlerin olacak

Birol BOZKURT

Yatırımcıların gözü Borsa İstanbul’un per­formansına çevrilmiş durumda. Son dönemde hal­ka arzlarda yaşanan hareket­lilik ve uzun süredir devam eden zayıf seyrin son yapılan halka arzlarla pozitife dön­meye başlamasıyla özellikle küçük yatırımcı yönünü yeni­den borsaya çevirmeye başlı­yor. Ancak Borsa İstanbul’un, 18 Temmuz’da gördüğü tarihi zirve olan 11 bin 252 puanın ardından başlayan düşüşü de sürüyor. Bulls Yatırım Men­kul Değerler Genel Müdürü Burak Salman ile hem son dö­nemde yaşanan volatiliteyi hem de halka arzların gelece­ğini konuştuk.

Önümüzdeki dönemde hal­ka açılan şirketlerin sayısının artmasını beklediğini ifade eden Burak Salman, “Aslın­da baktığınızda halka açılan şirketlerin kurumsallığı, şef­faflığı ve bilinirliği artıyor. Günümüzdeki yüksek faiz or­tamında şirketler halka açı­larak çok ciddi bir finansman sağlayabiliyorlar. Özellikle aile şirketlerinde halka arzla­ra yönelik bir çekince olduğu­nu görüyoruz.

Ancak bu bakış açısı giderek değişiyor. Aile şirketlerinin sonraki jeneras­yonlara sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için kurum­sallaşması gerektiğine inanı­yoruz. Biz bu yönde çalışma­ya ve Türkiye’ye değer katan kıymetli şirketlerini yatırım­cılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Günün sonunda za­ten globalleşen dünya şirket­leri buraya doğru itiyor o yüz­den bizde hedefimizi bu kap­samda büyük tuttuk” dedi.

“İyi şirketleri yatırımcılarla buluşturmak ana hedefimiz”

Halka arz etmek için iyi şir­ketleri seçmeye çalıştıkları­nı ifade eden Burak Salman, “Önümüzdeki dönemki bü­yüme noktalarımızdan bir tanesi kurumsal finansman işleri olacak. Değerleme ve izahname takibi bağlamında orada çok deneyimli bir kad­romuz var ve bu ekibimiz çok iyi işler yapıyor. Elimizde ol­dukça fazla sayıda kurumsal finansman işi var ve bunla­rın da önemli bir kısmı hal­ka arzlarla ilgili.

Önümüzde­ki dönem Bulls Menkul tara­fında yeni halk arzlar görüyor olacağız. Biz halka arzlar­la İyi şirketleri yatırımcıla­rın huzuruna getirmeyi isti­yoruz. Hep zaten mottomuz bu şekilde. Cem Zeytin bizim ilk halk arzımız oldu. Bu ko­nuda tabi çok heyecanlıydık, çok da mutlu olduk, çok da gü­zel bir talep geldi. Toplamda 3,5 katın üzerinde bir talep geldi Cem Zeytin'e. Kurum­sal tarafta yaklaşık 5,5 katın üzerinde. 450bine yakın ya­tırımcı halka arzımıza katıl­dı. Önümüzdeki dönemde biz kaliteli şirketleri sermaye pi­yasamızla ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edece­ğiz” ifadelerini kullandı.

"Kaliteli halka arzlara ilgi artarak devam edecek"

Salman, “Halka arzlarda son dönemde yatırımcı sayı­sı bağlamında ilginin yavaş­ladığını görüyoruz. Öyle ki geçen sene halka arzlara bi­reysel katılımcı sayısı milyon üstü iken son dönemde hal­ka arzlara bireysel yatırımcı­lar 400-500 bin kişi arasın­da katılım sağlıyorlar. Yatı­rımcıların daha seçici olduğu bir dönemin içindeyiz. Son 10 halka arzı incelediğimizde gong töreninden itibaren 2 ay içinde ortalama getiri yüzde 25-30 bandında ve bu getiri­nin faiz eşleniği neredeyse 3 kat. Bu dönemde kimi halka açılan şirketler, medyan ge­tirinin çok üzerinde perfor­mans sergilediler.

Bu noktada güçlü ortaklık yapısı olan, fi­nansalları güçlü ve halka arz ile birlikte daha da güçlenen, operasyonel projeksiyonları büyüme odaklı, içinde bulun­duğu sektörde fark yaratan ve rekabette öne çıkan şirket­ler mutlaka başarılı oluyor ve önümüzdeki dönemde de ola­caktır. Bulls Menkul olarak, halka arzına aracılık ettiği­miz şirketlerde bu kriterlere çok dikkat ediyoruz. O neden­le, yatırımcılarımızla buluş­turduğumuz şirketleri ince eleyip sık dokuyoruz ve en ka­liteli şirketleri yatırımcılarla buluşturmak ana hedefimiz.

Halka arz sonrası ise yatırım­cılarımıza en doğru kararı vermelerinde araştırma de­partmanımızın önemi büyük. Hem yayınladığımız kısa va­deli al-sat önerileriyle hem de yayınladığımız araştırma ra­porlarıyla yatırımcılarımızın kararlarına en doğru ve hızlı şekilde destek oluyoruz. Ör­nek olarak bir süre önce ya­yınladığımız Grainturk araş­tırma raporu verdiğimiz he­def değere yaklaşırken yakın zamanda yayınladığımız Pe­gasus hisse raporumuz da ol­dukça iyi performans göste­riyor” dedi.

“Son çeyrekte faiz indirimi olası”

Merkez Bankası’nın yılso­nuna kadar indireceği faizin miktarından çok bu indiri­me ne zaman başlayacağının daha önemli olduğuna vurgu yapan Salman, “Onun sonra­sındaki para politikası kuru­lu metinlerinde önümüzde­ki dönemle ilgili vereceği me­saj daha fazla ön planda olur diye düşünüyoruz. Son çey­rekte olası faiz indiriminin olmasını bekliyoruz. Çünkü göstergelerde bu noktada as­lında o son çeyreği işaret edi­yor.

Burada Fed'in politikala­rı ve global merkez bankala­rının politikaları çok önemli olacak. Çünkü Amerika'da da bir faiz indirim beklentisi var ve onların aslında ilk sinya­li vermesi global çapta da bir rahatlamaya sebep olacak­tır. Baktığımızda mevcut du­rumda da orta vadeli progra­mımız da açıklandı. Orada da 2025 yılında daha düşük bir enflasyon ve büyümenin de sürdürülebilir şekilde arttığı bir dönem görüyor olacağız” diye konuştu.

“Bulls Yatırım 6 ayda aktif büyüklüğünü 2,7 kat artırdı”

Bulls Yatırım’ın 2023 yılı Kasım ayında Sanko Menkul Değerler’in devralınmasıyla kurulduğunu hatırlatan Genel Müdür Burak Salman, “Şirketin sermaye piyasalarında 30 yıla yakın tecrübesi bulunan Kemal Akkaya tarafından satın alınmasının üzerinden geçen yaklaşık 10 aylık sürede yapılan önemli yatırımlarla tüm teknolojik altyapımızı yeniledik ve bireysel ve kurumsal müşterilerimize sermaye piyasalarının tüm alanlarında çözümler üretiyoruz.

İlk 6 aylık finansallarımızı KAP’ta yayınladık ve aktif büyüklüğümüzü ilk 6 ayda 2,7 kat artırarak 1,3 milyar TL düzeyine, özkaynaklarımızı yaklaşık 2 kat artırarak 435 milyon TL düzeyine yükselttik. Operasyonel kârımızı ve net kârımızı da sırasıyla 132 milyon TL’ye ve 222 milyon TL’ye taşıdık. Bulls Yatırım olarak dijitalleşmeye çok önem veriyoruz ve bu yönde yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Diğer yandan, şubeleşme bizim öncelik verdiğimiz alanlardan. Son birkaç ayda, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa gibi sermaye piyasalarında ilginin çok güçlü olduğu illerde şubelerimizi / irtibat bürolarımızı açtık. İstanbul’da genel müdürlüğümüzün yanı sıra iki şubemizle faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizde çeşitli illerde şubeleşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Borsada orta vadeli hedef 13 bin puan seviyesi”

“Borsaya baktığımızda yıl­başından bu yana endeks kabaca yüzde 35 civarında değer kazanmış durumda” diyen Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Bu­rak Salman, “Endeksi hangi sektörün sürüklediğine ba­karsak bankacılık sektörün­de çok iyi performans var. Ama tabii yılların iskontosu vardı bankacılık sektöründe. Bu dönemde bunun pozitif­liğini gördük. Tabii banka­lar enflasyon muhasebesi­ne katılmadı. Onun dışında uygulanan pozitif makro politikalarla birlikte CDS'ler­de çok ciddi geri çekimler var.

700'lerin üzerindeki CDS’ler şu anda 260, 270 ci­varında seyrediyor. Bunun çok büyük etkisi var. Bu sene içerisinde Borsa İstanbul 11 bin 250’leri geçti. Bu yıl ye­niden zirvenin üzerine çıka­cağımızı tahmin ediyoruz. Hem bu parasal genişleme ile birlikte alınacak makro kararlarla birlikte biz bunun üzerine çıkarız diye tahmin ediyoruz. Türkiye’nin notunu üç reyting kuruluşu da yani S&P, Fitch ve Moody's’in de artırdığını görüyoruz. Bura­da önümüzdeki dönemde bu not arttırmanın devamı­nı bekliyoruz.

Hatırlarsa­nız Borsa İstanbul, Türkiye yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olduğu dönemde 5-5,5 centleri görmüştü. Yine yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığımızı varsaydığımız­da 13-13 bin 500'ler aslında biraz daha orta vadeli hedef olur. Ama burada şuna dikkat etmek lazım: endeksin genel durumundan ziyade alınan yatırım yapılan şirketlerin performansı daha önemli. Bulls Yatırım olarak araştırma departmanımız aldığı proak­tif kararlarla ve iyi hisseleri ön plana çıkarma hedefiyle yatı­rımcıların doğru karar verme­lerine destek oluyor.

Faizleri inmesiyle birlikte birçok sek­tör ön plana çıkacak. Son 1-2 yıldır daha zayıf kalan sektör­ler var. Gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü, çimento sek­törü, otomotiv sektörü, be­yaz eşya sektörü, çok geride kaldı. Biz orta vadede hedefin daha yukarıda olacağını tah­min ediyoruz” dedi.

“Fitch Türkiye için pozitif görüşünü devam ettiriyor”

Fitch, Cuma akşamı yaptığı değerlendirmede, ülkemizin kredi notunu 1 kademe yükselterek BB-'ye yükselttiğini hatırlatan Bulls Yatırım Genel Müdürü Burak Salman, “Notumuzu bu yıl içinde ikinci kez artıran Fitch, not görünümümüzü de pozitiften durağana revize etti. Fitch Merkez Bankası’nın rezervlerini 2024 sonu için 158 milyar dolar öngörürken, 2025 sonu için 165 milyar dolar hedefliyor. Fitch yaptığı açıklamada Türkiye'de faiz indirimlerinin 2025 ilk çeyrekte başlamasını bekliyor. Fitch’in de Türkiye için pozitif görüşünü devam ettirdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.