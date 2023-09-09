Bursa'daki tekstil fuarına 170 ülkeden ziyaretçi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) açıklamasına göre, BTSO öncülüğünde 5-7 Eylül'de 180'e yakın firmanın katılımıyla yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturan organizasyon, trend alanı ve ilham verici seminerlerle birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 70 ülkeden ziyaretçilerin katıldığı, 2023-2024 sonbahar-kış giysilik kumaş koleksiyonlarını yerli ve yabancı iş profesyonellerinin beğenisine sunan fuar, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4 holde, toplam 10 bin metrekare alanda gerçekleştirildi.

İş görüşmeleri yapıldı

Sektörün marka buluşmasında, yurt dışından nitelikli alıcılar Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya geldi. BTSO ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ortaklığında KFA Fuarcılık şirketinin çalışmaları kapsamında Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı alıcılar, fuarda stant açan firmalarla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

7 bin kişi ziyaret etti

Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığının UR-GE projeleri kapsamında B2B organizasyonu düzenledi. Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan fuar ile "sektörün kalbi" 3 gün boyunca Bursa Textile Show'da attı. Fuarı yerli ve yabancı 7 bini aşkın iş profesyoneli ziyaret etti.

'Görüşmeler ihracata yansıyacak'

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektöründe büyük tecrübeye sahip Bursa'nın ihracat pazarlarında güçlü performansını sürdürdüğünü vurguladı.

BTSO olarak tekstil sektöründe daha fazla markanın küresel ligde yer alması gerektiğini, bunun da sektördeki ihracatçı sayısının artmasından geçtiğini belirten Kuş, "Bursa Textile Show Fuarı'mızın amacı sektör temsilcilerimizin dünyaya açılmasını sağlamak. KFA Fuarcılık şirketimizin organizasyon tecrübesiyle fuarımız çıtasını artırmayı sürdürüyor. Fuarlar firmalarımızın kendini dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu fuarımızla dünyanın farklı coğrafyalarından alıcıları Bursa'da ağırladık. Fuarda yapılan iş görüşmelerin önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla yansıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

'Dünyaya açılmak için fırsat'

Belçika'dan gelen sektör temsilcisi Maes Lena da ilk kez katıldığı fuarın firması için oldukça verimli geçtiğini aktardı. Bursa'da firmalarla yeni işbirlikleri yapacağına inandığını kaydeden Lena, gelecek yıl da fuara gelmek istediğini bildirdi.

Rusya'dan gelen Nadezhda Dronova, Türkiye'den birçok firmayla işbirliği yaptığını, Bursa Textile Show Fuarı sayesinde yeni firmalarla tanıştığını ifade etti.

Kahire Ticaret Odası Hazır Giyim ve Ev Tekstili Komite Başkanı Mohammed Elsalam, Bursa Textile Show Fuarı'na birçok kez katıldığını belirterek, "Bursa tekstilde dünya kalitesinde markalara sahip. Bursa Textile Show Fuarı dünya kalitesinde bir organizasyon. Burada bulunmaktan dolayı memnunum." açıklamasını yaptı.

Fuarda ürünlerini sergileyen firma temsilcilerinden Murat Salkım ise fuarların firmanın dünyaya açılmasında bir fırsat olduğuna işaret ederek, her geçen sene bu organizasyonun kalitesinin yükseldiğine dikkati çekti.

Tekstil sektörünün buluşması Bursa Textile Show Fuarı'nın 11'incisi, 13-15 Şubat 2024'te Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.