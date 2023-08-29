Bursalı marketçilerden Beyoğlu Çikolata’yla işbirliği

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Beyoğlu Çikolata'nın üretim tesisini inceleyen Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) üyeleri, Gaziantep ve Şanlıurfa’da da gıda sektörü temsilcileriyle işbirliği odaklı görüşmeler yaptı.

'İşbirliği protokolü imzaladık'

Bursa PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, tedarikçilerin üretim tesislerine belli dönemlerde gezi düzenlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Beyoğlu Çikolata'nın uluslararası bir şirket haline geldiğini gözlemlemiş olduk. Ürünlerin daha fazla kitleye ulaşması adına işbirliği protokolü imzaladık. Bursa’daki yerel marketler için Beyoğlu Çikolata'nın önceliği daha da artacak. Gaziantep ve Şanlıurfa’da da sektör temsilcilerimizle istişarelerde bulunduk, işbirliği imkânlarını ele aldık. 13-14 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Yerel Zincirler Buluşuyor’ organizasyonunda da tedarikçilerimiz ile yeni iş birliklerinin temelini atacağız.”

Üç dönemdir görevde olduğunu hatırlatan Kılıç, “Göreve geldiğimizde 18 olan üye sayısını 45’e çıkardık. 50’nin de üzerine çıkarak gücümüze güç katacağız" dedi.

'Üretimin yarısı ihracata'

Beyoğlu Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ölçücüer, yaklaşık 70 ürün imal ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Kilis OSB’de 52 bin metrekare alanda bin kişi istihdam ediyoruz. 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yarısı ihracata gidiyor. Yatırımlarımızın yüzde 100’ü Türk menşelidir. Çatımızı da güneş enerjisi sistemleriyle donattık ve enerjimizin yarısını bu sistemden sağlıyoruz. Yeni üretim hatlarıyla yıllık 36 bin tonluk üretimimizi 45 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Birçok kentte olduğu gibi Bursa’da çok ciddi bir müşteri profilimiz ve potansiyelimiz var. Bu toplantıdan sonra Bursa’daki yerel marketlerle işbirliğimiz çok daha iyi noktalara gelecek. Ürünlerimize daha fazla yer vermelerini ve markalaşma yolunda kıymetli destekleriyle önümüzü açmalarını bekliyoruz.”

'İşbirliğimiz daha da yoğunlaşacak'

Beyoğlu Çikolata Yurt İçi Satış Direktörü Aykan Şimşek, “Bursalı market işletmecilerimizin yerli ve milli üretimimizle gurur duyduklarını söylemeleri bizi çok mutlu etti. İşbirliğimiz daha da yoğunlaşacak.” dedi.

Kese Gross Market Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Türkoğlu, “Bursa’daki yerel marketler olarak üretici-tedarikçi firmalarla istişareye çok önem veriyoruz. Böylece işbirliğini ileriye taşıyabiliyoruz. Beyoğlu'yla da aynı şekilde ilerleyeceğiz.” diye konuştu.

Hakkıoğulları Market Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karalı ise “Kilis’teki üretim tesisi, bizi adeta büyüledi. Başarılı bir sistem geliştirilmiş. Beyoğlu Çikolatanın tüm ürünlerine, en iyi şekilde raflarımızda yer vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gross Toptan İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Kılıç, “Harika bir tesis kurmuşlar. Beklentimizin çok üzerindeydi. Ürünlerin çok hijyenik bir ortamda üretildiğini gördük.” diye konuştu.