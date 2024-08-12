Bursa’ya 250 milyon dolarlık yatırım

Bursa’da yüzde 100 yer­li sermaye ile 250 mil­yon dolara Gürsoy Ma­den grubu tarafından kurulan BG Ferrokrom fabrikası törenle açıldı. BG Ferrokrom fabrikası, yılda 60 bin ton yüksek karbon­lu ferrokrom üretim kapasitesi­ne sahip.

BG Ferrokrom, elekt­ro manyetik karıştırıcıyla ikinci pota dekarbüzisyon teknolojisi­ni kullanan dünyada tek üretim tesisi olma özelliğini de taşıyor. 60 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren tesiste, yapay zekâ temelli üretim modeliy­le karbon ayak izi yazılım ara­cılığıyla izlenerek minimumda tutuluyor.

Tamamen Türk mü­hendisler tarafından geliştiril­miş yerli yazılım ve sistemler­le donatılmış olan tesisin enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir şe­kilde karşılamak için Şanlıur­fa’daki Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı da devam ediyor. Yeni üretim tesisi grubun sa­dece bugüne değil, ekonomiye katkı sunarken geleceğe yatırım yapma hedefini de gösteriyor.

“Bu yönüyle dünyanın tek ferrokrom üreten tesisiyiz”

BG Maden, Erkay Maden, Black Green’den sonra BG Fer­rokrom’la sektöre yatırım yap­mayı sürdürdüklerini belirten Gürsoy Grup Yönetim Kuru­lu Başkanı Hasan Gürsoy, “Bu­gün ülkemiz için stratejik öne­mi olan, katma değer üreten, ihracat ve istihdam sağlayan, önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz.

Ferrokrom, paslanmaz çelikten, metal ve silah sanayilerine kadar birçok sektörde kullanılıyor. Ülkemi­zin son dönemde savunma sa­nayinde büyük bir devrim ger­çekleştirdiğini biliyoruz. Özel­likle uzay teknolojilerinde de önemli adımlar atıyoruz.

Tüm bu alanlarda ferrokrom büyük bir önem taşıyor. Bizler de kro­mu ferrokroma dönüştüren ilk özel tesis yatırımı olmaktan bü­yük bir gurur duyuyoruz. 60 bin metrekare alana sahip olan tesi­simiz, yaklaşık 250 milyon do­larlık büyük bir yatırımla ha­yata geçiyor. Ayrıca, ferrokrom fabrikamız birçok alanda ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Yapay zeka destekli üretim modeli sa­yesinde karbon ayak izini anlık olarak izleyip, müdahale ede­biliyoruz. Bu yönüyle dünya­nın tek ferrokrom üreten tesi­siyiz. Tesisimiz, yerli sermaye, yerli tasarım ve yüzde 90 yerli ekipmana sahiptir. Ayrıca, yerli mühendislerimizin ürettiği sis­temlerle çalışıyor” dedi.

30 yılı aşkın bir süredir 6 bi­ni aşan çalışanı ile yaklaşık 50 ülkeye hizmet ve ürün ihraca­tı yaptıklarını aktaran Gürsoy, “Ülke ekonomimize önemli kat­kı sağlıyoruz. Enerji alanında da bölgemize ve ülkemize hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Bu tesisle birlikte yaklaşık 850 kişilik doğ­rudan istihdam sağlayacağımız gibi, 2023 yılında 50 milyon do­lar olan ihracatımızı 2025 yılın­da 250 milyon dolara çıkarmış olacağız. Çevreci, ileri tekno­lojiyi öne çıkaran yatırımımız­la Türkiye Yüzyılı vizyonuna uyum sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yıllık 150 milyon dolar ihracat yapılacak

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa’nın önemli bir sanayi şehri olduğunu dile getirerek, “Bunu ihracat, istihdam ve ürettiği katma değer başta olmak üzere pek çok göstergede görmek mümkündür. Bugün açılışını yaptığımız bu fabrikada önümüzdeki dönem Bursa ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Ferrokrom alanında ülkemizin ilk özel sektör yatırımı olma özelliğini taşıyan bu fabrikada yıllık 180 bin ton krom cevherine katma değer kazandırılacaktır. Yıllık 150 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaşılacak bu tesiste, 850 kişi istihdam edilecektir” şeklinde konuştu.

“22 yılda ekonomimiz 3 kat büyütüldü”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise törende yaptı­ğı konuşmada, “Türkiye’de­ki madenlerin nasıl katma değerli ürüne dönüştürülüp dışarıya satışının gerçekleş­tirdiğinin somut bir örneği­dir. Bütün iktidarlar elinden geleni yaptı ama bu 22 yılda dünyadaki gelişmeler de dikkate alındığında fırsat iyi değerlendirildi ve 3 kat ekonomimiz büyütüldü. Ge­lişmiş ülkeler ligine çıkmak istiyoruz. Bunun yolu da katma değeri yüksek ürün­ler üreterek dünyaya sat­maktır. Türkiye’nin bu lige çıkması temel hedefimizdir. Orada 10 büyük ekonomi arasına Türkiye’yi çıkarmak bizim Türkiye Yüzyılı vizyo­numuzun temel hedefidir” ifadelerini kullandı.