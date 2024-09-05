Bütçe kontrolü ile kaliteli ürüne ulaşma isteği var
Yaz tatilinin sona erdiği ve uyum haftası dışında kalan tüm sınıflar için 9 Eylül 2024 günü okulların açılışına kadar sürecek olan “Okula Dönüş” döneminde veliler, çocuklarının isteklerini göz ardı etmeden kaliteli ürüne bütçe kontrolünü kaybetmeden ulaşmaya çalışacak.
Öğrenciler ve tabii ki velilerinin sabırsızlıkla beklediği yeni eğitim dönemi yaklaşıyor. Yaz tatilinin sona erdiği ve okulların açılışının yaklaştığı bu dönem, dünya genelinde “Back to School” ya da “Okula Dönüş” olarak nitelenir oldu.
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için bu olguyu pazarlama kampanyalarının yoğunlaştığı yeni bir alışveriş dönemi olarak değerlendirmek mümkün. Temelde öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlayan bu hareketlilik, özellikle pandemi döneminde başlayan uzaktan eğitim ile tablet ve bilgisayar gibi elektronik cihazların eklenmesiyle daha geniş bir kapsama ulaştı.
Yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olan okula dönüşten, öğrenci velileri de kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, elektronik cihazlardan aksesuarlara, spor malzemelerinden sağlık ve hijyen ürünlerine kadar çok geniş ve çeşitli fırsatlardan yararlanmaya çalışıyor.
Okul alışverişinde aileler hassas dengeleri gözetiyor
Ailelerin bütçesindeki yıllık harcama kalemlerine bakıldığında okul ve eğitim masrafları bütün olarak değerlendirdiğinde ilk sıralarda yer alıyor. Buna eğitim müfredatı dışında çocukların katıldığı eğitimi destekleyen çeşitli aktiviteler ve kurslar da eklendiğinde ailelerin geçim sıkıntısını dengelemek bir strateji gerektiriyor. Özellikle “Okula Dönüş” gibi tüketimin arttığı dönemlerde aileler, hassas dengeleri gözetirken çocukların isteklerini de karşılamak istiyor. Tabii ki bu sürecin savurganlıktan kaçınılarak yönetilmesi önem taşıyor. Bu durumda e-ticaret ve alışveriş uygulamaları velilere yardımcı oluyor.
Fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği kararı belirliyor
Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’nın sonuçlarına göre aileler okul alışverişine ortalama 10 bin TL bütçe ayırdığını ifade ediyor. Okul alışverişinde karar fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği odağında şekilleniyor. Araştırmaya göre bu süreçte, ailelerin en önemli gündem maddesi yüzde 58’lik oranla ‘fiyat değişimlerine karşı önlem alabilmek’ oldu. Diğer başlıca gündem maddeleri de yüzde 37 ile ‘kaliteli ürünlere erişmek’ ve yüzde 35 ile ‘bütçelerini kontrollü ve idareli kullanmak’ olarak öne çıktı.
Okul alışverişinin genel olarak planlı bir şekilde yapıldığını gösteren araştırmaya katılan her 100 kişiden 84’ü bu süreçte bir alışveriş listesi hazırladığını söylerken, yüzde 69’luk bir kesim de bu listeyi başkalarıyla da paylaştığını ifade etti. Kırtasiye ürünleri ve ayakkabı her yaş grubunda en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı. Onları yüzde 69 ile çanta takip ediyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 55’i kredi kartı limitine dokunmadan borçlanma veya kredilenme yöntemini tercih edeceğini söyledi. Okula dönüş alışverişinde yüzde 84’ü alışveriş listesini planlarken, araştırmaya katılanların yüzde listelerini 69’u diğerleriyle de paylaştı.
Anneler giyime, babalar teknoloji ve kırtasiyeye...
Okul Alışverişinde kadınların yüzde 72’si, erkeklerin ise yüzde 54’ü süreci tamamen kendisi yürüttüğünü söylüyor. Alışverişte anneler giyim konusunda öncü iken, babalar teknoloji ve kırtasiye alanında öncü konumda yer alıyor. Ebeveynler, bir yandan aile bütçesini düşünürken, bir yandan da çocuklarının ‘gönlünü yapmaya’ gayret ediyor.
Okula Dönüş’te planlanan harcama miktarı azalıyor
Araştırma şirketi Deloitte'nin hazırladığı bir rapora göre Okula Dönüş döneminde bu yıl ABD’de anaokulu ile 12’nci sınıflara devam eden okul çağındaki her çocuk için veliler ortalama 586 dolar harcamayı planlıyor. Şirketin bin 198 ebeveyn ile yaptığı anketin bu sonucuna göre 2023 yılı için çocuk başına planlanan harcamada 11 dolar azalma gerçekleşti. Rapora göre okula dönüş için bu yıl için tahmin edilen pazar harcaması 31,3 milyar dolar oldu. Okula Dönüş’te en çok ilgi gören ürünler ise elbise ve aksesuarlar, teknoloji ürünleri, kırtasiye ve ayakkabı oluyor.