Bütçe kontrolü ile kaliteli ürüne ulaşma isteği var

Öğrenciler ve tabii ki veli­lerinin sabırsızlıkla bek­lediği yeni eğitim dönemi yaklaşıyor. Yaz tatilinin sona er­diği ve okulların açılışının yak­laştığı bu dönem, dünya genelin­de “Back to School” ya da “Oku­la Dönüş” olarak nitelenir oldu.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gös­teren işletmeler için bu olguyu pazarlama kampanyalarının yo­ğunlaştığı yeni bir alışveriş dö­nemi olarak değerlendirmek mümkün. Temelde öğrencilerin eğitim-öğretim yılı başlamadan önce okul malzemesi ihtiyaçları­nı karşılamak amacıyla başlayan bu hareketlilik, özellikle pande­mi döneminde başlayan uzaktan eğitim ile tablet ve bilgisayar gi­bi elektronik cihazların eklen­mesiyle daha geniş bir kapsama ulaştı.

Yılın en yoğun alışveriş dönemlerinden biri olan oku­la dönüşten, öğrenci velileri de kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, elektronik cihaz­lardan aksesuarlara, spor mal­zemelerinden sağlık ve hijyen ürünlerine kadar çok geniş ve çe­şitli fırsatlardan yararlanmaya çalışıyor.

Okul alışverişinde aileler hassas dengeleri gözetiyor

Ailelerin bütçesindeki yıllık harcama kalemlerine bakıldı­ğında okul ve eğitim masrafları bütün olarak değerlendirdiğin­de ilk sıralarda yer alıyor. Buna eğitim müfredatı dışında çocuk­ların katıldığı eğitimi destekle­yen çeşitli aktiviteler ve kurslar da eklendiğinde ailelerin geçim sıkıntısını dengelemek bir stra­teji gerektiriyor. Özellikle “Okula Dönüş” gibi tüketimin arttığı dö­nemlerde aileler, hassas denge­leri gözetirken çocukların istek­lerini de karşılamak istiyor. Tabii ki bu sürecin savurganlıktan ka­çınılarak yönetilmesi önem taşı­yor. Bu durumda e-ticaret ve alış­veriş uygulamaları velilere yar­dımcı oluyor.

Fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği kararı belirliyor

Hepsiburada tarafından ger­çekleştirilen ‘Okula Geri Dönüş – Alışveriş Dinamiklerini Anla­ma Araştırması’nın sonuçlarına göre aileler okul alışverişine or­talama 10 bin TL bütçe ayırdığı­nı ifade ediyor. Okul alışverişinde karar fiyat-performans, kalite ve ürün güvenliği odağında şekille­niyor. Araştırmaya göre bu süreç­te, ailelerin en önemli gündem maddesi yüzde 58’lik oranla ‘fiyat değişimlerine karşı önlem alabil­mek’ oldu. Diğer başlıca gündem maddeleri de yüzde 37 ile ‘kaliteli ürünlere erişmek’ ve yüzde 35 ile ‘bütçelerini kontrollü ve idareli kullanmak’ olarak öne çıktı.

Okul alışverişinin genel olarak planlı bir şekilde yapıldığını gös­teren araştırmaya katılan her 100 kişiden 84’ü bu süreçte bir alış­veriş listesi hazırladığını söyler­ken, yüzde 69’luk bir kesim de bu listeyi başkalarıyla da paylaştı­ğını ifade etti. Kırtasiye ürünleri ve ayakkabı her yaş grubunda en çok tercih edilen kategoriler ara­sında yer aldı. Onları yüzde 69 ile çanta takip ediyor.

Araştırmaya katılanların yüz­de 55’i kredi kartı limitine dokun­madan borçlanma veya kredilen­me yöntemini tercih edeceğini söyledi. Okula dönüş alışverişin­de yüzde 84’ü alışveriş listesini planlarken, araştırmaya katılan­ların yüzde listelerini 69’u diğer­leriyle de paylaştı.

Anneler giyime, babalar teknoloji ve kırtasiyeye...

Okul Alışverişinde kadınların yüzde 72’si, erkeklerin ise yüzde 54’ü süreci tamamen kendisi yü­rüttüğünü söylüyor. Alışverişte anneler giyim konusunda öncü iken, babalar teknoloji ve kırta­siye alanında öncü konumda yer alıyor. Ebeveynler, bir yandan ai­le bütçesini düşünürken, bir yan­dan da çocuklarının ‘gönlünü yapmaya’ gayret ediyor.

Okula Dönüş’te planlanan harcama miktarı azalıyor

Araştırma şirketi Deloitte'nin hazırladığı bir rapora göre Okula Dönüş döneminde bu yıl ABD’de anaokulu ile 12’nci sınıflara devam eden okul çağındaki her çocuk için veliler ortalama 586 dolar harcamayı planlıyor. Şirketin bin 198 ebeveyn ile yaptığı anketin bu sonucuna göre 2023 yılı için çocuk başına planlanan harcamada 11 dolar azalma gerçekleşti. Rapora göre okula dönüş için bu yıl için tahmin edilen pazar harcaması 31,3 milyar dolar oldu. Okula Dönüş’te en çok ilgi gören ürünler ise elbise ve aksesuarlar, teknoloji ürünleri, kırtasiye ve ayakkabı oluyor.