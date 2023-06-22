Büyükeğen: Sanayicilerimizin sorunlarının takipçisi olacağız

Memiş Kütükcü’nün başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Mustafa Büyükeğen, Konya’nın üretim ve ihracattaki başarısından söz ederek, Konyalı sanayicilerin elde ettiği bu başarının daha sürdürülebilir olması için, üretimin önündeki sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Büyükeğen, “Sanayicilerimizden GES kurulumunda yaşanan zorluklardan finansa erişime, insan kaynağı konusunda yaşanan sıkıntılara kadar pek çok talep geldi. Bunların hepsini ilgili kurumlara ileterek, çözümlerinin takipçisi olacağız” dedi.

Konuşmasında, KSO öncülüğünde şehre kazandırılan Innopark’ın teknoloji geliştirme bölgesi olarak hizmet verdiğini söyleyen Başkan Büyükeğen, birçok teknoloji geliştirme bölgesine göre daha genç sayılan Innopark’ın büyük başarılara imza attığını kaydetti.”