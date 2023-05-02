Çağdaş Bölme iş dünyasının ofis tasarımını değiştirdi

Kenan SERTALP

Almanya’da bir Türk firması kuran Lütfü Demir'in yurt dışında edindiği bilgi ve birikimlerini Türkiye’ye aktarma arzusu ile başlayan Çağdaş Bölme, başarılı serüvenini estetik ve modern tasarımlarla devam ettiriyor.

Ofis, plaza, okul ve benzeri alanlarda son dönemde sıkça tercih edilen bölme sistemleri sektörünün pandemi döneminde hareketlendiğini belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir yeni trend olan sistemin iş dünyasında ofis tasarımını değiştirdiğini söyledi.

Sektörde özellikle de ihracat açısından önemli bir aşama kaydettiklerini söyleyen Demir “Pandemi döneminde hiç durmadık diyebiliriz. Projelerin sayısı arttı. Türkiye'ye yatırım odaklı bir sürü sanayi bölgesi kurulmasıyla bizim de üretimimizde artış oluyor. İhracat oranlarının artması yatırımları hızlandırdı ve organize sanayi bölgelerinde büyüklü küçüklü pek çok firma açıldı.

Bu firmaların kurumsal ofis ihtiyaçlarında özgün tasarımlarla çözüm ortağı biz olduk. Biz Türkiye’de önemli noktalara ulaşmış bir marka olarak ihracat safhasında da operasyonlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde ülke ekonomisine de katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TOGG’a Çağdaş Bölme imzası

Çağdaş Bölme, TOGG fabrikasının Gemlik Tesisleri'ndeki ofislerin kapı sistemlerindeki çözüm ortaklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevgi Demir ‘’TOGG fabrikasının Gemlik Tesisleri'ndeki ofislerin kapıları tamamen çağdaş bölme imzasını taşıyor.

Ayrıca Filyos Limanı’nda camlı bölmelerimiz ve kapılarımız var. Çağdaş bölme imzasıyla işte Mektebi Tıbbiye İstanbul'daki restorasyon projesinde de yer aldık. Firma olarak yurt içindeki aktifliği yurt dışında göstermek için vites yükselttik. Yurtdışındaki projelerimize yenilerini ekleyerek ihracata katkıyı artırma adına var gücümüzle çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.

Hem yurt içi hem yurt dışı pazar hareketli

Cam bölme sistemlerinde hem yurt içi hem yurt dışı pazarın hareketli günler yaşadığını söyleyen Demir, bu durumu ekonomik fırsat olarak değerlendirdi. Yenilikçi ve inovatif çözümler sunan firmaların pazar payının artmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Demir, “Ülkemizin ilk bölme duvar fabrikası olan Çağdaş Bölme olarak firmaların kendi kurumsal yapılarına uygun renk ve dizaynlarda ofisler yaratma amacını taşıyoruz. Şu anda bölme sektöründe pazar çok hareketli, önemli olan bu talebe doğru cevabı verebilmek’’ dedi.

Özel tasarımlar tercih ediliyor

Firmaların kendi kurumsal yapılarına uygun renk ve tasarımlarda ofisler yaratma amacıyla özel kalıp ve tasarım tercih ettiğini belirten Sevgi Demir, Çağdaş Bölme’nin firmalara özel tasarımlarının sektörde büyük bir fark yarattığına dikkat çekiyor. Demir, “Çağdaş Bölme profil sistemlerini tamamen kendi tasarımlarıyla ve talep üzerine şekillendirdiği için bir adım öne geçiyor rakiplerinden.

Tasarımların tek düze ve fabrikasyon olmaması günümüzde tercih edilebilirliği artırmıştır. Ürünlerimizi tamamen müşteri istekleri doğrultusunda imalattan itibaren sürecin içerisinde olarak gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetimiz tek düzeliği ortadan kaldırıyor” dedi.