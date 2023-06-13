Çanakkale TSO'nun enerjisi güneşten

Nilgün ÖZDEMİR

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla yenilenebilir enerji verimliliği sağlayan yatırımlara odaklandı. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu şubat ayında kurulumu tamamlanan GES sistemini devreye aldıklarını söyledi.

Güneş enerjisinin, en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu ve gezegenimiz için tehdit oluşturan küresel ısınmanın, çevre kirliliği gibi sorunlara karşı en efektif çözümlerden birini sağladığını vurgulayan Aydoğdu, “Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çanakkalemize de borcumuz olduğunuz düşünerek hizmet binamızın 700 metrekarelik çatısına 170 adet panel kurduk ve yıllık elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“GES yatırımımız 36 ayda kendini amorti edecek”

GES’in çevresel olumlu etkilerinin yanında ekonomik kalkınmaya sağladığı faydanın da öne çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Aydoğdu, güneşin masrafsız ve sınırsız bir kaynak olduğuna dikkat çekti.

Aydoğdu, güneşten enerji elde etme sisteminin kurulumunun başta maliyetli olabileceğini ancak sistemin çok kısa sürede amortisman imkanı sağladığını bildirdi. ÇTSO olarak, devreye alınan GES ile 100 kW kurulu güçle enerji elde etmeye başladıklarını söyleyen Aydoğdu, bu doğrultuda yaptıkları yatırımın 36 ayda kendini amorti edeceğini belirtti.

Şubat ayında devreye alınan sistemin üç ayda elektrik tüketiminin yüzde 72,68’ini karşıladığını anlatan Aydoğdu, “Odamızın enerji ihtiyacını çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayarak hem geleceğimizi kazanıyor hem de maddi fayda sağlıyoruz. Bu sebeple, doğrudan sağladığımız faydaları rahatlıkla aktararak, üye işletmelerimizi, sanayi kuruluşlarımızı, paydaşlarımızı ve kamu kurumlarımızı da temiz ve verimli enerji sağlayan sistemler kullanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, güneş enerjisiyle Avrupa’da ilk sıralarda”

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelinin gücünün altını çizen Aydoğdu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası (GEPA) raporuna göre Türkiye’nin güneşlenme süresinin yıllık ortalama 2 bin 700 saatin üzerinde olduğu, bunun da günlük yedi saati geçtiği bilgisini verdi.

Tüm bu verilere bakıldığında ülkemizin Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Aydoğdu, “Gerekli yatırım ve teşviklerle bu potansiyelin değerlendirilmesi, enerji üretiminde dünyamızı ısıtan karbondioksit salınımı oluşturan fosil yakıtlar yerine temiz, sınırsız ve ekonomik bir kaynak olan güneşten enerji elde etmeye odaklanmak gerekiyor. Tüm firmaları ve sanayicileri doğa ile ilişkilerimizi güçlendirmeye ve yaşanabilir bir dünya kurmaya davet ediyoruz” dedi.