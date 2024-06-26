CANiK, ürünleriyle ihracatın niteliğini arttırıyor
Yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıklarını söyleyen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz,ihracatın niceliği kadar niteliğini de yukarıya çekiyor” ifadesini kullandı.
Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden CANiK ve Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri bünyesindeki UNIROBOTICS ve AEI Systems savunma sanayisinin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan Eurosatory’de yer aldı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, son dönemde ağır makineli tüfek, orta kalibre top ve kule sistemlerine yönelik yaptıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkları bir döneme girdiklerini söyledi.
Ortaya koydukları çözümlere gösterilen ilginin verdikleri stratejik kararlardaki haklılıklarını teyit ettiğini belirten Aral, “Bunun en somut yansımalarından birini savunma sanayisinin dünyadaki en büyük organizasyonlarından biri olan Eurosatory’de gördük. Oldukça yoğun ve başarılı bir fuar geçirdik” şeklinde konuştu. 20’den fazla global ana yüklenici firma ile çözüm ortaklığı için görüşmeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Cahit Utku Aral, “Fuar öncesinde de yapmış olduğumuz anlaşmaların da takip toplantılarını bu fuarda yapma fırsatı da bulduk.
Bunlar arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Çekya, İspanya, Slovakya gibi ülkelerinin önde gelen ana yüklenicileri yer alıyor. Orta kalibre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz, ihracatın niceliği kadar niteliğini de yukarıya çekiyor. Bu sayede 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerimizi hedeflerimiz doğrultusunda artırmayı sürdürüyoruz” dedi.
“Ürünlerimize gösterilen global ilgi sahaya yansımış olacak”
Orta kalibre top konusunda artık dünyanın CANiK ve SYS Grubun yeteneklerinin farkında olduğunu ifade eden Aral, Bu alanda dünyada önemli bir oyuncu haline geldiklerini belirtti. Bunun bir sonucu olarak bu ürünlerin tedarikine yönelik Eurosatory’de yoğun görüşme trafiği yürüttüklerini kaydeden Aral, “Şunu gururla söyleyebilirim ki 30x113 mm çözümlerimiz global ölçekte ciddi kabul görüyor ve bu konuda arayışta olanlar için en doğru adres haline geldik. Bu zamana kadar ürünlerimizin kara, deniz hava projelerinde yer alması için birçok anlaşmalar yaptık. Ağustos ayı itibarıyla 30x113 mm topumuz olan VENOM LR’ın teslimatları başlıyor. 2024 sonu 2025 yılı itibarıyla teslimatlarımız ivmelenerek artacak ve böylelikle ürünlerimize gösterilen global ilgi sahaya yansımış olacak” şeklinde konuştu.”
CANiK, ağır makineli tüfeklerini sergiledi
CANiK, düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top ve kulesi ile Eurosatory’de sergiledi. VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı 30x133 mm otomatik topunu öne çıkaran SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değil, aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkelerin ilgisini çekti. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu; CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunuldu.