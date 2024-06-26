CANiK, ürünleriyle ihracatın niteliğini arttırıyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden CANiK ve Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri bünyesindeki UNIROBOTICS ve AEI Systems savunma sanayisi­nin dünyadaki en büyük 3 fuarı arasında olan Eurosatory’de yer aldı. CANiK Genel Müdürü Ca­hit Utku Aral, son dönemde ağır makineli tüfek, orta kalibre top ve kule sistemlerine yönelik yap­tıkları yatırımların meyvelerini uluslararası arenada topladıkla­rı bir döneme girdiklerini söyle­di.

Ortaya koydukları çözümlere gösterilen ilginin verdikleri stra­tejik kararlardaki haklılıklarını teyit ettiğini belirten Aral, “Bu­nun en somut yansımalarından birini savunma sanayisinin dün­yadaki en büyük organizasyon­larından biri olan Eurosatory’de gördük. Oldukça yoğun ve başa­rılı bir fuar geçirdik” şeklinde ko­nuştu. 20’den fazla global ana yüklenici firma ile çözüm ortak­lığı için görüşmeler gerçekleştir­diklerini sözlerine ekleyen Cahit Utku Aral, “Fuar öncesinde de yapmış olduğumuz anlaşmaların da takip toplantılarını bu fuarda yapma fırsatı da bulduk.

Bunlar arasında ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Çekya, İspanya, Slovakya gibi ülkelerinin önde gelen ana yüklenicileri yer alıyor. Orta ka­libre top ve kule sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünleri­miz, ihracatın niceliği kadar ni­teliğini de yukarıya çekiyor. Bu sayede 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat de­ğerimizi hedeflerimiz doğrultu­sunda artırmayı sürdürüyoruz” dedi.

“Ürünlerimize gösterilen global ilgi sahaya yansımış olacak”

Orta kalibre top konusunda ar­tık dünyanın CANiK ve SYS Gru­bun yeteneklerinin farkında ol­duğunu ifade eden Aral, Bu alan­da dünyada önemli bir oyuncu haline geldiklerini belirtti. Bu­nun bir sonucu olarak bu ürün­lerin tedarikine yönelik Euro­satory’de yoğun görüşme trafi­ği yürüttüklerini kaydeden Aral, “Şunu gururla söyleyebilirim ki 30x113 mm çözümlerimiz global ölçekte ciddi kabul görüyor ve bu konuda arayışta olanlar için en doğru adres haline geldik. Bu za­mana kadar ürünlerimizin kara, deniz hava projelerinde yer al­ması için birçok anlaşmalar yap­tık. Ağustos ayı itibarıyla 30x113 mm topumuz olan VENOM LR’ın teslimatları başlıyor. 2024 sonu 2025 yılı itibarıyla teslimat­larımız ivmelenerek artacak ve böylelikle ürünlerimize göste­rilen global ilgi sahaya yansımış olacak” şeklinde konuştu.”

CANiK, ağır makineli tüfeklerini sergiledi

CANiK, düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top ve kulesi ile Eurosatory’de sergiledi. VENOM LR ismindeki dünyanın en düşük geri tepmeye sahip tamburalı mekanizmalı 30x133 mm otomatik topunu öne çıkaran SYS Grup şirketlerinden AEI Systems, sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değil, aynı zamanda tüm dost ve müttefik ülkelerin ilgisini çekti. Fuar kapsamında ayrıca, CANiK tarafından üretilen 12.7x99 mm ağır makinalı tüfek ailesinin 3 varyasyonu; CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 farklı ihtiyaç sahipleri için güçlü birer seçenek olarak savunma ve güvenlik profesyonellerine sunuldu.