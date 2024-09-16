CarrefourSA’dan günlük 1 ton kapasiteli midye tesisi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yerli üretim ve en yeni teknolojiye sahip ekipmanlarıyla gerçekleştirdiği tesis yatırımı sayesinde güvenilir ve kaliteli midye dolmayı müşterileriyle buluşturan şirket, deniz ürünleri tüketimini artırmayı ve sürdürülebilir bir ticaret modeli oluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl 19 bin ton balık satmayı hedefliyor

CarrefourSA olarak tüm iş yapış biçimini “Doğrusu” söylemi altında topladıklarını söyleyen Murat Dinçer, “Türkiye’nin en büyük balık perakendecisi olarak, sezonunda 80 çeşit balığı raflarımıza taşıyoruz. Balığın, ciromuzdaki payı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yılı 12 bin tonla kapattık, 2024 yıl sonu hedefimiz ise 19 bin ton.

Su ürünleri kategorisinde ürün çeşitliliğimizi genişletmeyi ve bu alandaki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Tazeliği merkeze aldığımız su ürünleri kategorimizi, midye dolma ürünümüzle taçlandırıyoruz. Türk mutfağının sevilen bu lezzetini, Balıkesir Erdek’e bağlı Ocak Köyü’nde yer alan Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde üreterek hem yerel üretime katkı sağlıyor hem de su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekliyoruz” dedi.

Deniz ürünleri tüketimini artıracak

Türkiye’de su ürünleri tüketiminin Avrupa’nın gerisinde olduğuna dikkat çeken Dinçer, TÜİK verilerine göre kişi başı su ürünleri tüketiminin yıllık 6,8 kilogram iken, Avrupa’da 22 kilograma kadar çıktığını söyledi. Dinçer, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, su ürünleri tüketimini artırmak için çalışıyoruz. Su altı ekosisteminin devamlılığını da önemsiyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek entegre midye tesisinde hayata geçirdiğimiz midye dolma üretimi kapsamında kullandığımız teknoloji ile deniz temizliğine önemli ölçüde katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Yıllık tüketim 100 bin ton

Türkiye’de yıllık 100 bin ton midye tüketiliyor. Bu miktarın sadece 10 bin tonu kayıt altında üretiliyor. Geri kalan 90 bin ton ise kaçak avlanmayla yapılıyor. Türk halkının miidye dolmayı severek tükettiğini söyleyen Murat Dinçer, “Amacımız, müşterilerimize uygun fiyatlı, temiz, güvenilir ve kaliteli midye dolmayı sunmak.

Bu kapsamda, Balıkesir Erdek’teki tesisimizde günlük 1000 kilogram üretim kapasitesine ulaşarak, midye dolma ürününü mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Şu anda tamamı Erdek'te yaklaşık 30 kadın çalışana istihdam sağlıyoruz. Hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor, hem de işgücüne kazandırıyoruz” dedi.